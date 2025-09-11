Robert C. Castel: NATO vereség az orosz drónok ellen

Úgy tűnik, hogy a NATO az első csatáját Oroszország ellen elveszítette

– fogalmazott gyorselemzésében Robert C. Castel a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, és hozzátette ez azért is furcsa, mert egy olyan csatáról van szó, amit valószínűleg Oroszországnak esze ágában sem volt megvívni.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Lengyelország légterét több orosz drón is megsértette a napokban.

Ha egy mondatban próbálnám összefoglalni azt, ami Lengyelországban történt, és amit aztán a politikusoknak meg a médiának a reakciójából látunk, akkor azt látjuk, hogy katonai kudarcot próbálnak becsomagolni nekünk politikai sikerként

– fogalmazott Robert C. Castel.

Elemzésében a szakértő a következő kérdésekre keresi a választ:

Miről szól a narratíva? Tehát mit szeretnének, mit szeretne a fősodor, a független–objektív belesulykolni a köztudatba. Mi a narratíva, és mi történt valójában?

Föl kell tenni a kérdést, mi az, ami jól működött, és ami nem működött jól a légtérsértésre adott válaszban.

És a legfontosabb kérdés az, hogy miért nem működtek jól ezek a dolgok, és hogy mi ennek a következménye a nagy képet illetőleg.

Robert C. Castel ezekre a kérdése adja meg a választ eheti elemzésében az Origónak. Castel rámutat, hogy miközben a valóságban katonai kudarc történt, a NATO ezt politikai sikerként igyekszik eladni, hogy fenntartsa a szövetség egységének és erejének látszatát. A szakértő szerint ez az ellentmondás hosszú távon veszélyeztetheti a Nyugat hitelességét és kohézióját. A nagy kérdés: meddig tartható fenn ez a kommunikációs stratégia?