Robert C. Castel

Robert C. Castel: Moszkva hosszú háborúra készül

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
A biztonságpolitikai szakértő szerint beszédes Oroszország viselkedése. Robert C. Castel szerint Moszkva egyértelműen elhúzódó háborúra készül.
Robert C. CastelOroszországUkrajna

A szakértő szerint Oroszország új szakaszra készülhet az ukrajnai háborúban. Robert C. Castel hangsúlyozta: orosz források szerint júniustól kezdve a hadsereg elkezdte kiépíteni stratégiai tartalékát: több szerződéses katonát sikerült toborozni, mint ahányan kiestek a frontról, így emberanyag-fölösleg keletkezett. 

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója
Fotó:  Facebook 

A szakértő szerint a történelemben ez mindig annak jele volt, hogy Moszkva hosszú háborúra, vagy mélyebb támadó hadműveletekre készül. Castel szerint ez egyértelmű üzenet a Nyugatnak: a diplomáciai kísérletek ellenére Oroszország nem hajlandó változtatni Ukrajnával kapcsolatos politikáján.

Castel ennek mentén kiemelte: habár a nyugati narratíva szerint Oroszországnak nagyobb veszteségei voltak, mint Ukrajnának,  azonban ez nem jelenti azt, hogy ezek a veszteségek „hasonló súllyal” nehezedtek volna mind a két országra. Cstel egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország új direktívákat vezetett be a hadseregben, a szakértő szerint ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt időszakban az orosz veszteségek folyamatosan csökkentek. 

Ezekből Castel szerint egyértelműen látszik, hogy Oroszország folytatni szeretné a háborút.

 

 

