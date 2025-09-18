Hírlevél

Robert C Castel

Robert C. Castel: Hiba alábecsülni az orosz fenyegetést – videó

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az Origo videójában a Zapad 2025 hadgyakorlat üzenetét elemzi. Castel szerint a nyugati országok nem értik meg, hogy Oroszország másként gondolkodik, és alábecsülik az atomfenyegetést.
A  Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, Robert C. Castel a nemrég lezárult Zapad 2025 hadgyakorlat kapcsán beszélt a Nyugat „vakságáról”.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója
Az Origo műsorának nyilatkozó szakértő szerint hiba lenne alábecsülni Oroszország atomfenyegetését. Mint mondta, a Nyugat azt hiszi, hogy az egész világ ugyanúgy gondolkozik, mint ők. Úgy fogalmazott,

rengeteg szakértő nyilatkozik magabiztosan arról, hogy az atomfegyverektől és Oroszország fenyegetésétől nem kell tartani. Ez ugyanakkor abból a narratívából táplálkozik, hogy ezek a fegyverek elrettentésre szolgálnak, nem pedig harcolni. Az igazság azonban az, hogy nem biztos, hogy Oroszország, Kína, esetleg India hasonlóképpen gondolkodik ezekről a kérdésekről.

A konvencionális fegyverek terén egyre nagyobb a lemaradásuk, így választás elé kerülhetnek: vereség vagy atom. 

A Zapad-hadgyakorlat azt mutatja, hogy Oroszország kész az eszkaláció minden fokozatára – a hibrid hadviseléstől a stratégiai atomfegyverekig. Castel konklúziója világos: az ukrajnai háborút le kell zárni, „mielőtt átlépjük a visszafordíthatatlan határt”.

 

