Folytatódik az őrület: újabb drónincidens történt egy NATO-tagállamban

Feltételezhetően orosz drón miatt riasztották a román légierő F-16-os vadászgépeit – számol be róla az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Románia külügyminisztere az oroszokat vádolja és az ENSZ elé vinné az ügyet (Fotó: AFP)

Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint az orosz drónok támadásai egyre gyakoribbá válnak Románia határainak közvetlen közelében.

Szinte hetente kell a levegőbe küldenünk a vadászgépeinket, vagy a német partnereinkét

– mondta Mosteanu. A szeptember 13-i incidens során a román radarok észlelték az orosz drónt, amely behatolt az ország légterébe. Az azonnal riasztott F-16-os vadászgépek a miniszter elmondása szerint „nagyon közel voltak ahhoz, hogy lelőjék” a behatolót.

Közel álltak ahhoz, hogy lelőjék. A drón nagyon alacsonyan repült, egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt, az az információ áll rendelkezésünkre jelenleg, hogy a drón elhagyta a légteret és visszatért Ukrajnába

– fogalmazott a miniszter. Szombat délután a román hatóságok RO-Alert riasztást adtak ki Tulcea megye északi részére, tájékoztatva a polgárokat, hogy fennáll a veszélye annak, hogy tárgyak zuhannak le a légtérből.

A történtek hatására Oana Toiu román külügyminiszter bejelentette, hogy az ENSZ Közgyűlésének soron következő ülésén napirendre kívánja tűzni az orosz drónprovokációk kérdését.

Mint arról beszámoltunk, a napokban Lengyelország légterét sértette meg tizenkilenc feltételezhetően orosz drón. Az incidenst követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO-szerződés 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.