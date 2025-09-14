Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

Románia

Folytatódik az őrület: újabb drónincidens történt egy NATO-tagállamban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét drónok borzolták a kedélyeket egy NATO-tagállamban. Ezúttal Románia jelentette, hogy orosz drón hatolt be a légterébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RomániadrónNATO

Feltételezhetően orosz drón miatt riasztották a román légierő F-16-os vadászgépeit – számol be róla az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Románia külügyminisztere az oroszokat vádolja és az ENSZ elé vinné az ügyet
Románia külügyminisztere az oroszokat vádolja és az ENSZ elé vinné az ügyet (Fotó: AFP)

Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint az orosz drónok támadásai egyre gyakoribbá válnak Románia határainak közvetlen közelében.

Szinte hetente kell a levegőbe küldenünk a vadászgépeinket, vagy a német partnereinkét

– mondta Mosteanu. A szeptember 13-i incidens során a román radarok észlelték az orosz drónt, amely behatolt az ország légterébe. Az azonnal riasztott F-16-os vadászgépek a miniszter elmondása szerint „nagyon közel voltak ahhoz, hogy lelőjék” a behatolót.

Közel álltak ahhoz, hogy lelőjék. A drón nagyon alacsonyan repült, egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt, az az információ áll rendelkezésünkre jelenleg, hogy a drón elhagyta a légteret és visszatért Ukrajnába

– fogalmazott a miniszter. Szombat délután a román hatóságok RO-Alert riasztást adtak ki Tulcea megye északi részére, tájékoztatva a polgárokat, hogy fennáll a veszélye annak, hogy tárgyak zuhannak le a légtérből.

A történtek hatására Oana Toiu román külügyminiszter bejelentette, hogy az ENSZ Közgyűlésének soron következő ülésén napirendre kívánja tűzni az orosz drónprovokációk kérdését.

Mint arról beszámoltunk, a napokban Lengyelország légterét sértette meg tizenkilenc feltételezhetően orosz drón. Az incidenst követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO-szerződés 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!