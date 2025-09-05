Fordulatot hozott az új orosz egység a drón hadviselésben

Fordulatot hozott az orosz–ukrán háborúban az orosz Rubicon drónegység felállítása – írja az amerikai Forbes magazin.
Az új elit alakulat forradalmasította a modern hadviselést, és komoly kihívások elé állítja az ukrán haderőt – állapítja meg a cikk.
A Rubicon egység, amelyet az orosz védelmi minisztérium 2024 második felében hozott létre, tizenkét különböző alegységből áll, amelyek a drónok széles skáláját alkalmazzák. Az egység tevékenysége elsősorban az ukrán logisztikai vonalak ellen irányul, jelentősen megnehezítve az utánpótlás szállítását és a csapatok mozgását.
Egy ukrán katona, aki a „Murphy” fedőnevet használja, drámai beszámolót adott egy közelmúltbeli találkozásról a Rubicon egységgel.
A semmiből jött. Alig tudtunk kiugrani, mielőtt eltalálta volna a járművünket és mindent felgyújtott
– mondta.
A folyamatos orosz drón támadások eredményeként Ukrajna teherautók, kisteherautók és páncélozott szállító járművek hiányával küzd. Hiába próbálják barkács megoldásokkal „drónbiztossá” tenni a járműveket, a veszteségek súlyosak.
A Rubicon egység sikerének kulcsa a professzionális megközelítés és a szoros együttműködés más katonai egységekkel. Az orosz védelmi minisztérium jelentős erőforrásokat fordít a drónok tömeggyártására és a technológia folyamatos fejlesztésére. A Kalasnyikov cég partnerségre lépett az Uskujnik nevű technológiai céggell, hogy közösen fejlesszék és gyártsák a legmodernebb drónokat.
Az új egység kulcsfontosságúnak bizonyult a Kurszki területre betörő ukrán csapatok visszaszorításában is. Azáltal, hogy az ukrán csapatok szárnyait támadta és száloptikai drónokat használt a logisztikai ellátási útvonalak nyomás alá helyezésére, Moszkva végül hónapokig tartó intenzív harcok után ki tudta szorítani az ukrán erőket.
Ha az ukránok nem dolgoznak ki ellenintézkedéseket, az oroszok kurszki sikere a front más részein is megismétlődhet – írta még márciusban az X-en Andrew Perpetua elemző. A Rubicon egység jelenléte a kosztyantinyivkai frontszakaszon ellátási útvonalaik teljes újragondolására készerítette az ukránokat.
Még maguk az ukránok is elismerik, hogy a Rubicon igen hatékony. Júliusban a New York Times arról számolt be, hogy az ukrán katonák a Rubicont fordulópontnak tartják Oroszország egyre hatékonyabb drón hadviselése szempontjából.
A játék megváltozott, amikor ideértek
– fogalmazott a The New York Times amerikai napilapnak nyilatkozva Rebekah Maciorowski, az ukrán 53. gépesített dandár orvosi egységét vezető amerikai önkéntes.
Ukrán szakértők, köztük Marija Berlinszka, a Victory Drones projekt vezetője, figyelmeztetnek a Rubicon egység gyors növekedésére.
Őszre legalább öt-hatezer specialistát láthatunk jól koordinált, felszerelt csapatokban
– írta Berlinszka a Telegramon.
Az ukrán vezetés felismerte a fenyegetést, és lépéseket tett a helyzet kezelésére. Az „Army of Drones” program keretében egy pontalapú jutalmazási rendszert vezettek be, amely ösztönzi a drónpilótákat a magas értékű célpontok, köztük az ellenséges drónegységek megsemmisítésére.