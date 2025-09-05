Fordulatot hozott az új orosz egység a drón hadviselésben

Fordulatot hozott az orosz–ukrán háborúban az orosz Rubicon drónegység felállítása – írja az amerikai Forbes magazin.

Fordulatot hozott az orosz–ukrán háborúban az orosz Rubicon drónegység felállítása (Illusztráció, forrás: AFP)

Az új elit alakulat forradalmasította a modern hadviselést, és komoly kihívások elé állítja az ukrán haderőt – állapítja meg a cikk.

A Rubicon egység, amelyet az orosz védelmi minisztérium 2024 második felében hozott létre, tizenkét különböző alegységből áll, amelyek a drónok széles skáláját alkalmazzák. Az egység tevékenysége elsősorban az ukrán logisztikai vonalak ellen irányul, jelentősen megnehezítve az utánpótlás szállítását és a csapatok mozgását.

Egy ukrán katona, aki a „Murphy” fedőnevet használja, drámai beszámolót adott egy közelmúltbeli találkozásról a Rubicon egységgel.

A semmiből jött. Alig tudtunk kiugrani, mielőtt eltalálta volna a járművünket és mindent felgyújtott

– mondta.

A folyamatos orosz drón támadások eredményeként Ukrajna teherautók, kisteherautók és páncélozott szállító járművek hiányával küzd. Hiába próbálják barkács megoldásokkal „drónbiztossá” tenni a járműveket, a veszteségek súlyosak.

A Rubicon egység sikerének kulcsa a professzionális megközelítés és a szoros együttműködés más katonai egységekkel. Az orosz védelmi minisztérium jelentős erőforrásokat fordít a drónok tömeggyártására és a technológia folyamatos fejlesztésére. A Kalasnyikov cég partnerségre lépett az Uskujnik nevű technológiai céggell, hogy közösen fejlesszék és gyártsák a legmodernebb drónokat.

Az új egység kulcsfontosságúnak bizonyult a Kurszki területre betörő ukrán csapatok visszaszorításában is. Azáltal, hogy az ukrán csapatok szárnyait támadta és száloptikai drónokat használt a logisztikai ellátási útvonalak nyomás alá helyezésére, Moszkva végül hónapokig tartó intenzív harcok után ki tudta szorítani az ukrán erőket.

Ha az ukránok nem dolgoznak ki ellenintézkedéseket, az oroszok kurszki sikere a front más részein is megismétlődhet – írta még márciusban az X-en Andrew Perpetua elemző. A Rubicon egység jelenléte a kosztyantinyivkai frontszakaszon ellátási útvonalaik teljes újragondolására készerítette az ukránokat.