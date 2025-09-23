Elutasították Magyarország kérelmét Ilaria Salis ügyében

Bár a bizottság elutasította Magyarország kérését, a végső döntést október elején az Európai Parlament plenáris ülése hozza meg. A JURI bizottság ma úgy döntött, hogy megvédi a mentességemet és a Parlament függetlenségét, és elutasítja a magyar rezsim mentességem feloldására irányuló kérelmét – mondta Salis.

Nem veszik el Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő mentelmi jogát (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto)

Hozzátette:

Ez egy fontos, pozitív jelzés. Teljes mértékben bízom abban, hogy a Parlament az októberi plenáris ülésen megerősíti ezt a döntést, megerősítve a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét.

A Politico értesülései szerint a szavazáson 13 európai parlamenti képviselő voksolt az ellen, hogy megvonják a mentelmi jogot, míg 12 képviselő támogatta a javaslatot.

„Ez egy döntő lépés a jogállamiság védelmében és demokráciáink megóvásában. Orbán zsarolási kísérleteinek elutasításával az Európai Parlament JURI bizottsága megőrizte az európai intézmények becsületét” – áll a Baloldal nyilatkozatában, amelyben bejelentette, hogy Salis szerdán sajtótájékoztatót tart az Európai Parlamentben.

EP committee votes to maintain Ilaria Salis's immunity. Important, positive step says Italian MEP #ANSA https://t.co/V225Yi3yQg — Ansa English News (@ansa_english) September 23, 2025

A JURI szavazása előtt Vázquez, az Európai Néppárt Salis-ügyért felelős képviselője figyelmeztetett, hogy a mentesség feloldásának elutasítása „felelőtlen” lenne, mivel jogi kockázatnak tenné ki a Parlamentet. Elmondta, hogy mivel az állítólagos bűncselekmények 2023 februárjára, Salis európai parlamenti képviselővé válása előtti időszakra nyúlnak vissza, mentességének védelme sértené a Parlament jogi eljárását.

Vázquez szerint Magyarország az Európai Unió Bíróságához (CJEU) fordulhat a Parlament ügyében, és megnyerheti a pert. „Orbán fog győzni a Parlament ellen. Ez nagyon felelőtlen”

– tette hozzá.

Vázquez figyelmeztetései ellenére a Salis védelmét célul kitűző frakció győzedelmeskedett, néhány EPP-s európai parlamenti képviselő támogatásával, akik kiléptek a sorból. Ha az egész csoport támogatta volna a mentesség feloldását, Salis elvesztette volna védelmét.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, a jobboldali Liga párt vezetője élesen bírálta a JURI döntését. „Akik rosszat cselekszenek, nem fizetnek” – írta az X-en.