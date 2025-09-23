Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Ilaria Salis

Elutasították Magyarország kérelmét Ilaria Salis ügyében

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedden úgy döntött, hogy nem veszi el Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő mentelmi jogát. Összezárt a brüsszeli elit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilaria Salismentelmi jogEurópai ParlamentMagyarország

Bár a bizottság elutasította Magyarország kérését, a végső döntést október elején az Európai Parlament plenáris ülése hozza meg. A JURI bizottság ma úgy döntött, hogy megvédi a mentességemet és a Parlament függetlenségét, és elutasítja a magyar rezsim mentességem feloldására irányuló kérelmét – mondta Salis. 

Nem veszik el Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő mentelmi jogát (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto)
 Nem veszik el Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő mentelmi jogát (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto)

Hozzátette:

Ez egy fontos, pozitív jelzés. Teljes mértékben bízom abban, hogy a Parlament az októberi plenáris ülésen megerősíti ezt a döntést, megerősítve a jogállamiság és a demokratikus garanciák központi szerepét.

A Politico értesülései szerint a szavazáson 13 európai parlamenti képviselő voksolt az ellen, hogy megvonják a mentelmi jogot, míg 12 képviselő támogatta a javaslatot.

„Ez egy döntő lépés a jogállamiság védelmében és demokráciáink megóvásában. Orbán zsarolási kísérleteinek elutasításával az Európai Parlament JURI bizottsága megőrizte az európai intézmények becsületét” – áll a Baloldal nyilatkozatában, amelyben bejelentette, hogy Salis szerdán sajtótájékoztatót tart az Európai Parlamentben.

A JURI szavazása előtt Vázquez, az Európai Néppárt Salis-ügyért felelős képviselője figyelmeztetett, hogy a mentesség feloldásának elutasítása „felelőtlen” lenne, mivel jogi kockázatnak tenné ki a Parlamentet. Elmondta, hogy mivel az állítólagos bűncselekmények 2023 februárjára, Salis európai parlamenti képviselővé válása előtti időszakra nyúlnak vissza, mentességének védelme sértené a Parlament jogi eljárását.

Vázquez szerint Magyarország az Európai Unió Bíróságához (CJEU) fordulhat a Parlament ügyében, és megnyerheti a pert. „Orbán fog győzni a Parlament ellen. Ez nagyon felelőtlen” 

– tette hozzá.

Vázquez figyelmeztetései ellenére a Salis védelmét célul kitűző frakció győzedelmeskedett, néhány EPP-s európai parlamenti képviselő támogatásával, akik kiléptek a sorból. Ha az egész csoport támogatta volna a mentesség feloldását, Salis elvesztette volna védelmét.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, a jobboldali Liga párt vezetője élesen bírálta a JURI döntését. „Akik rosszat cselekszenek, nem fizetnek” – írta az X-en. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!