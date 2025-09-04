Sarkozy szerint az ukránok nem tudnak nyerni

Terjedelmes interjút készített a Le Figaro a volt francia köztársasági elnökkel. Nicolas Sarkozy a lapnak beszélt a Franciaországban tapasztalható politikai válságról, az Európai Unió elszigeteltségéről és persze Ukrajna helyzetéről és Ursula von der Leyenről is.

Sarkozy szerint ideje lenne nem kirakat diplomáciát folytatni

Sarkozy az interjúban leszögezte, hogy a jelenlegi miniszterelnök Francois Bayrou hibát követett el a költségvetéssel kapcsolatos bizalmi szavazás meghirdetésével, így pedig Sarkozy szerint valóban a feloszlatás marad az egyetlen megoldás. Ennek kapcsán a volt francia elnök óva intette a hatalmat Marine Le Pen elindulásának megakadályozásától.

A franciák véleménynyilvánításának elhallgattatására tett kísérletek soha nem működtek hazánkban, mert mindig ellenállásba ütköztek. Az erőszak nem az általános választójog kifejezéséből fakad, hanem abból a tényből, hogy azt korlátozzák vagy akadályozzák.

– fogalmazott Sarkozy.

A volt francia elnök egyúttal kitért a nemzetközi helyzetre is, aminek kapcsán jelezte:

Európának ideje lenne felébrednie.

Sarkozy szerint az ma már egyértelműen látszik, hogy Ukrajna nem lesz képes megnyerni ezt a háborút, veszíteni azonban még sokat veszíthet. „Úgy gondoljuk, hogy egymillió halott és sebesült nem elég, és hogy a háborúnak folytatódnia kell?” – tette fel a kérdést politikus. Sárkozy szerint ezek alapján világos, hogy mindent meg kell tenni a béke érdekében, azonban ehhez az európai vezetőknek reál diplomáciát kell folytatniuk.

Legyünk őszinték: elkerülhetetlenül lesznek területi áldozatok, amelyek népszavazások tárgyát képezhetik az érintett régiókban

– fogalmazott Sarkozy, aki szerint ezeket a diplomáciai erőfeszítéseket nehezíti, hogy az Európai Unió jelenleg elszigeteltebb mint Oroszország. Így viszont csak kirakat diplomáciára futja.

Az volt köztársasági elnök szerint egyúttal hiba lenne Oroszországot kikiáltani a legnagyobb veszélyforrásnak hiszen ezzel a kontinens csak veszíteni tud.

Igen, bár egyetértek azzal, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákat kell adni a jövőre nézve, az Európai Unióba vagy a NATO-ba való belépése hiba lenne

– fogalmazott Sarkozy az ukrán csatlakozás kapcsán.