Sebastian Kurz: A migrációs kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk lesznek

„Teljesen más véleményen voltam, mint Angela Merkel, és kötelességemnek éreztem, hogy ellentmondjak a nyitott határok politikájának” – idézte fel a történteket a Die Zeitnak Sebastian Kurz.

Sebastian Kurz, Ausztria volt kancellárja

Fotó: KEMMA/Wierl Ádám

A politikus szerint már korábban világossá vált, hogy az integráció sikere nagyban függ a bevándorlók számától és hátterétől, különösen a képzettségi szintjüktől. Mint mondta, ő mindig a célzott, munkaerőpiaci igényekhez igazított bevándorlás mellett állt ki, de határozottan ellenezte a tömeges, ellenőrizetlen migrációt, amely közvetlenül a szociális rendszerekre nehezedik.

Kurz felidézte azt a sokat vitatott Twitter-bejegyzést (ma X), amelyben a német hatóságok 2015-ben közölték: nem alkalmazzák a dublini szabályokat a szíriai menedékkérők esetében.

Ezt először álhírnek hittem, majd amikor kiderült, hogy igaz, teljesen megdöbbentem. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy bárki szabadon eldöntheti, hol akarja beadni a menedékkérelmét. Ez hatalmas vonzerőt jelentett Európa felé

– mondta. Az egykori osztrák kancellár szerint a 2015-ös humanitárius gesztusok jó szándékból fakadtak, de súlyosan félrecsúsztak, mert tömegek indultak útnak, és „tízezrek fulladtak meg a Földközi-tengeren”. „A morális fölény, amelyet sokan a Willkommenskultur jegyében képviseltek, számomra mindig is elviselhetetlen volt” – fogalmazott.

Kurz arról is beszélt, hogy naponta megkérdőjelezték saját álláspontjuk helyességét, mert óriási nyomás alatt voltak. Ugyanakkor úgy vélte: egy vezetőnek nemcsak az együttérzésre, hanem az ország hosszú távú érdekeire is figyelnie kell.

Az empátiát meg kell őrizni, de közben nem szabad olyasmit tenni, ami a saját hazánknak árt

– hangsúlyozta. A volt kancellár szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel jártak, amelyek Európát politikailag, társadalmilag és biztonságilag is megterhelték. „A kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk maradnak” – jelentette ki.