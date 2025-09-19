Megrázó üzenetet küldött az agyonvert kárpátaljai férfi, Sebestyén József nővére

„Egy fél élet véget ért. Csupán 45 év. Egyesek megszabják, hogy meddig élhet valaki. Szégyen a XXI. században...” – írta közösségi oldalán az agyonvert kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József nővére. Sebestyén Márta hozzátette: „Egy halott már nem tudja megvédeni magát. Akik itt maradtak, azoknak viszont szent kötelességük elmondani az igazságot. Sőt állampolgári kötelességetek is megszólalni!”

Megrendítő üzenetben szólalt meg Sebestyén József nővére. A család igazságot és összefogást kér a kárpátaljai magyar férfi halála kapcsán

A nő arról is beszámolt, hogy a rendőrség továbbra is várja azoknak a jelentkezését, akik szemtanúi voltak a történteknek, vagy bármilyen információval rendelkeznek. Hozzátette:

További videókat is keres a rendőrség. Valamint az Iphone 15 telefonját és a gyűrűjét, melyeket erőszakkal koboztak el tőle...

Majd így zárta sorait:

Ha van lelkiismeretetek, akkor segítsétek a nyomozók munkáját. Kedves kárpátaljaiak! Ébredjetek végre és fogjatok össze! Gyilkosok közt cinkos, aki néma!

Sebestyén József tragédiája

A 45 éves Sebestyén Józsefet júniusban fogták el a beregszászi Kossuth Lajos Líceum közelében az ukrán hadsereg toborzói. A helyszínen bántalmazták, majd furgonba tuszkolták és Ungvárra, később Munkácsra vitték.

A család és helyi források szerint az erdőben brutálisan megverték, majd még így is kiküldték a katonai kiképzőtáborba.

Ott készült az a megrázó felvétel is, amelyen Sebestyén József négykézláb mászik a sárban, miközben a felvétel készítői gúnyolódtak rajta.

Kúszik a gyík

– mondták nevetve, miközben a férfi láthatóan teljesen összeomlott. A férfit ezt követően kórházba vitték, de a családot folyamatosan azzal hitegették, hogy nincs komoly baj.

Napokkal később már a beregszászi elmegyógyintézetbe szállították, ahol három héttel a bántalmazás után, július 6-án elhunyt.

A halál pontos okát hivatalosan nem közölték, de a család és a helyiek szerint a brutális verés következményei okozták a tragédiát.

A közösség is megrendült

A temetéshez kapcsolódva Sebestyén Márta korábban így írt:

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém, Sebestyén József 2025. július 6-án tragikus körülmények között elhunyt. Napra pontosan három hétig küzdött az őt vasdorongokkal megtámadó sátáni erőkkel.

A történtek a beregszászi magyar közösséget is mélyen megrázták. Csókay András idegsebész a Romzsa Tódor püspök kivégzéséhez hasonlította az esetet. Egy helyi forrás pedig így fogalmazott:

Bármi vezetett ide, akármiért is gyűjtötték be közvetlenül, ilyet nem lehet csinálni.

Sebestyén Márta akkor bejegyzésében hangsúlyozta: