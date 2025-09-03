Botrány: több százmilliót sikkasztottak el a donbászi erődítmények építése közben

A sikkasztás kapcsán Zseleznyak rámutatott: az OVA 2024 februárjában kapott engedélyt az erődítések építésére, ekkor 16 szerződést kötöttek összesen több mint 370 millió hrivnyára, főként az Enki Construction vállalattal, írta a Zn.ua.

Sikkasztás Donbászban. Képernyőkép

A fotókon látszik, hogy hiányzik a takarás, nincs vízelvezetés, és az állások teljesen védtelenek a drónok támadásaival szemben

– magyarázta Zseleznyak.

A képviselő szerint a bunkerek nem rendelkeznek a szükséges betonfedésekkel, íves szerkezetekkel, védelmi elemekkel, illetve az állások bejáratánál elengedhetetlen 90 fokos fordulattal a drónok ellen.

Sikkasztás: Áremelések és közvetítők

Az Enki Construction az anyagokat nem közvetlenül szerezte be, hanem a Primum Aktiv nevű közvetítőn keresztül.

A cég például az erődítésekhez használt elemeket 2161 hrivnyáért vásárolta, miközben egy évvel később ugyanazt 541 hrivnyáért lehetett beszerezni.

Zseleznyak szerint csak ezen a tételeken 22 millió hrivnyát fizettek túl, további 21 milliót szállítási költségként számoltak el, holott a fuvar valójában nem történt meg. Hasonló túlárazásokat alkalmaztak beton, vasbeton, homok és faanyagok esetén is.

Fiktív szolgáltatások és szabálytalanságok

A legnagyobb csalás a fiktív szolgáltatások létrehozása volt

– mondta Zseleznyak. A képviselő szerint hangfelvételek bizonyítják, hogy a Primum Aktiv vezetője és az OVA építési osztályának helyettes igazgatója fiktív szerződéseket készítettek, hogy elkerüljék az áfafizetést, összesen mintegy 40 millió hrivnyára.

Összességében a Poltavai Területi Katonai Adminisztráció legalább 200 millió hrivnyát rendelt fiktív árukra és szolgáltatásokra. A részt vevő cégek és a hivatalnokok zsebében végül legalább ennyi pénz landolt

–közölte a képviselő.

Büntetés nincs, előléptetés van

Zseleznyak kiemelte, hogy a résztvevő cégek nem kerültek feketelistára, sőt a Primum Aktiv új állami szerződést nyert az utak felújítására egymilliárd hrivnyáért. A Poltavai OVA korábbi vezetője, Filip Pronin ma a Központi Pénzügyi Ellenőrzés élén áll, helyettese, Bogdan Korolcsuk szintén átkerült oda.

A vezetés pontosan tudta, mi történik a beszerzéseknél, és a hatóságok is rögzítették az eseteket. Ennek ellenére senkit nem büntettek meg, sőt a szervezőket előléptették, miközben a résztvevők újabb sémákat szerveznek

– zárta Zseleznyak.



