Európa gazdaságai szenvednek az ukrajnai háború súlya alatt, mégis Európa vezetői a konfliktushoz ragaszkodnak a béke helyett. Pedig a háború befejezése fellendítené a növekedést, csökkentené az inflációt és helyreállítaná a stabilitást – írja a Brussel Signal.

Európának sokba kerül a brüsszeli elit által pártolt háború

Az elitek azonban maximalista követelések felé terelik Kijevet, kisiklatva a tárgyalásokat. És mindez nem ideológia miatt van. Az önérdek és a politikai túlélés a jólét és az Unió jövője fölé helyeződik.

A háború gazdasági kárai brutálisak. Az IMF szerint a szankciók által megemelt energiaárak 600 milliárd euróba kerültek Európának 2022-2023-ban. A Goldman Sachs becslései szerint egy „átfogó” béke szinte azonnal 0,5 százalékkal növelné az euróövezet GDP-jét, és 0,5 százalékkal csökkentené az inflációt – amely jelenleg 2,5 százalék –, teljesítve ezzel az EKB 2025-re kitűzött 2 százalékos célját.

A béke stabilizálná a gázpiacokat is, csökkentve a háztartási számlákat és az ipari költségeket.

Az elemzések szerint Németország, Európa motorja, szenved a legtöbbet. A 2025-ös költségvetése a költségvetési megszorításokat helyezi előtérbe az ukrajnai segélycsomagok miatt, mivel az ipari termelés stagnál – 1,2 százalékkal csökkent 2018 óta. Az elhúzódó háború felhajtja az energiaköltségeket, a gázárak 30 százalékkal meghaladják a 2022 előtti szintet (Eurostat). A béke újraéleszthetné a feldolgozóipart, megmenthetné a munkahelyeket és az exportot. A franciáknál sem jobb a helyzet azonban.

Franciaország megdöbbentő módon kacérkodik az IMF mentőcsomagjával – és a háború végül megadhatja az utolsó lökést. Lengyelország 2024-es GDP-növekedése az OECD szerint 2,1 százalékra lassult, részben a háború okozta kereskedelmi zavarok miatt.

A 2025 augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Trump tűzszünetet szorgalmazott, de az olyan uniós személyiségek, mint Ursula von der Leyen és Kaja Kallas, Kijev befogadását és „szilárd” biztonsági garanciákat követeltek. Az Axios beszámolója szerint ez már odáig ment, hogy a portál szerint Trump csapata szabotázzsal vádolja Európát, ami Ukrajnát a „jobb megállapodás” iránti „maximalista” követelések felé tereli. Az EU vezetői a békéről beszélnek, de Kijevet a határozott kitartásra sürgetik, meghosszabbítva ezzel a háborút.

Az EU nagyágyúi attól tartanak, hogy egy földátengedő megállapodás gyengítené saját hitelességüket és befolyásukat.

Európának tehát választania kell: békét akar vagy háborút.