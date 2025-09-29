Repedezik a Soros-hálózat, szexrabszolgaságban tartott nőket Soros György egyik legközelebbi embere

Sokkoló részletek kerültek elő Soros bankárával kapcsolatban, aki éveken keresztül egy New York-i luxus penthouse egyik hálószobájában berendezett hangszigetelt „szexbörtönben” kínozta áldozatait.

Soros bankára szexuálisan bántalmazta a luxuslakásába csábított nőket (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Howard Rubinról, aki a Soros Alapkezelő ma már nyugdíjas portfóliókezelője, egyik áldozata azt állította, hogy brutálisan bántalmazta őt. Az akkor 20 éves nőt az akkor 60 éves Rubin egy barátja segítségével azzal csalta New Yorkba, hogy 2000 dollárt kap, ha együtt vacsorázik Rubinnal. Szexről a megállapodásban nem volt szó.

Soros bankárja először egy különösen drága tequilával itatta a fiatal nőt, majd aláíratott vele egy titoktartási megállapodást, amelynek értelmében 1 millió dollárra perelhetik, ha bármit elárul a kapcsolatukról. Ezután meghívta a nőt a Metropolitan Towerben található luxuslakásába, ahol az egyik hálószobát luxus szexbörtönnek rendezték be.

A penthouse-lakásban a házas Rubin állítólag droggal kevert italt adott a nőnek, majd a hálószobába mentek, ahol Rubin szado-mazo szexre vette rá áldozatát, és ezt azután is folytatta, hogy a nő használta a megegyezésük szerinti biztonsági szót.

Mint arról beszámoltunk, a manhattani ügyészség vádirata szerint a kockázatos befektetéseiről hírhedt bankár, Soros György egyik bizalmasa korábbi asszisztense segítségével, 2009 és 2019 között számos nőt, köztük korábbi Playboy-modelleket csábított luxuslakásába, ahol erőszakoskodott velük.

A nyomozás feltárta, hogy Rubin több mint egymillió dollárt költött repülőjegyekre, és az áldozatok részére történő kifizetésekre, avalmint a Central Park közelében lévő penthouse fenntartására. A lakásban kínzóeszközöket és elektrosokkot okozó berendezést is találtak.

Christopher Raia, az FBI helyettes igazgatója szerint Rubin kihasználta magas társadalmi státuszát, hogy áldozatait csapdába csalja. A nők fizikai és lelki sérüléseket szenvedtek, de Rubin a titoktartási megállapodások segítségével elhallgattatta őket. A vádak szerint Rubin és Powers áldozatai között voltak korábban szexuálisan bántalmazott, anyagilag kiszolgáltatott vagy függőségekkel küzdő nők is.

Rubin ártatlannak vallotta magát, de a bíróság óvadék nélküli letartóztatásáról döntött, szökés veszélyére hivatkozva. Ügyvédei hiába kérték 25 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezését.

Az áldozatok egy része már 2017-ben pert indított Rubin és Powers ellen. A bíróság akkor csak Rubint találta felelősnek, és 3,9 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte. Rubin fellebbezett az ítélet ellen.