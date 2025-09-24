Soros György dollármilliói erőszakos akciókat támogattak

A Capital Research Center (CRC) átfogó jelentést hozott nyilvánosságra, amelyben részletesen feltérképezi, hova kerültek az elmúlt években a Soros György által finanszírozott támogatások. A kutatóintézet szerint a milliárdos Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül több mint 80 millió dollárt juttatott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek kapcsolatba hozhatók erőszakos tiltakozásokkal, sőt a terrorizmus dicsőítésével is.
A jelentés kiemeli, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány 400 ezer dollárt adott a Center for Third World Organizing (CTWO) nevű szervezetnek. Ez a csoport a George Floyd halála után kirobbant zavargások idején utcai akciókat támogatott, sőt azzal büszkélkedett, hogy részt vett az utcai megmozdulásokban.
A CTWO hálózatába olyan radikális szervezetek is beletartoznak, mint a Ruckus Society, amelynek alapítói és képzési anyagai a CRC szerint kifejezetten törvényen kívüli taktikákat támogattak.
A BlackOUT Collective szintén a CTWO körébe tartozik, és társszerzője volt annak a Hamászt dicsőítő útmutatónak, amely az október 7-i terrortámadásokat is pozitív színben tüntette fel.
A Capital Research Center rámutatott: a Nyílt Társadalom Alapítvány 1,85 millió dollárt adott a Dream Defendersnek és további 18 millió dollárt a Movement for Black Lives nevű szervezetnek.
Mindkét csoport a BlackOut Collective-tel együttműködve részt vett a Hamászt támogató kiadvány elkészítésében. Ugyancsak Soros pénzéből, 200 ezer dollárból működött a Dissenters nevű szervezet, amely a Shut It Down for Palestine koalícióhoz kapcsolódott. Ez a csoport az amerikai infrastruktúra – például autópályák és hidak – lezárására buzdított, valamint az izraeli fegyvergyártók elleni akciókat támogatta.
A Sunrise Movement legalább 2 millió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítvány, és a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest mozgalmat népszerűsítette.
Ez a mozgalom az Antifához köthető, és tagjai ellen több alkalommal indult eljárás gyújtogatás, rongálás, illetve rendőrök elleni támadás miatt. A Sunrise emellett az Atlanta Solidarity Fund számára is gyűjtést szervezett, amely az ügyészség szerint nemcsak óvadékot és jogi védelmet biztosított a vádlottaknak, hanem olyan eszközöket is, mint lőszerek, drónok és megfigyelő felszerelések. A Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivője elutasította a CRC megállapításait:
A Nyílt Társadalom Alapítvány nem finanszíroz terrorizmust. Tevékenységeink békések és törvényesek, és támogatott szervezeteinktől elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogi alapelveket, valamint a törvényeknek megfelelően működjenek. Munkánk kizárólag arra irányul, hogy erősítsük az amerikai demokráciát, és megvédjük azokat az alapvető szabadságjogokat, amelyeket az Egyesült Államok alkotmánya biztosít.
Donald Trump elnök korábban élesen bírálta Sorost és fiát.
Soros György és a csodálatos radikális baloldali fiát RICO alapján kellene vádat emelni, mert erőszakos tiltakozásokat és sok mást is támogattak szerte az Egyesült Államokban. Soros és pszichopatákból álló csoportja hatalmas kárt okozott hazánknak!
– írta a Truth Socialon. A Charlie Kirk elleni gyilkosság ügyében is politikai szálakat vizsgálnak a hatóságok, és több republikánus képviselő azonnali vizsgálóbizottság felállítását követelte.
A képviselők azt szeretnék feltárni, milyen pénzügyi és szervezeti hálózat állhat a radikális baloldal Amerika és a jogállam elleni támadása mögött.
Trump elnök a héten bejelentette, hogy az Antifát kiemelt terrorszervezetnek minősíti. Egyúttal arra sürgette a hatóságokat, hogy vizsgálják meg a szervezet mögött álló pénzügyi támogatókat is.