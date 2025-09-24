Soros György dollármilliói erőszakos akciókat támogattak

A Capital Research Center (CRC) átfogó jelentést hozott nyilvánosságra, amelyben részletesen feltérképezi, hova kerültek az elmúlt években a Soros György által finanszírozott támogatások. A kutatóintézet szerint a milliárdos Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül több mint 80 millió dollárt juttatott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek kapcsolatba hozhatók erőszakos tiltakozásokkal, sőt a terrorizmus dicsőítésével is.

Soros György alapítványa dollármilliókat osztott szét

A jelentés kiemeli, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány 400 ezer dollárt adott a Center for Third World Organizing (CTWO) nevű szervezetnek. Ez a csoport a George Floyd halála után kirobbant zavargások idején utcai akciókat támogatott, sőt azzal büszkélkedett, hogy részt vett az utcai megmozdulásokban.

A CTWO hálózatába olyan radikális szervezetek is beletartoznak, mint a Ruckus Society, amelynek alapítói és képzési anyagai a CRC szerint kifejezetten törvényen kívüli taktikákat támogattak.

A BlackOUT Collective szintén a CTWO körébe tartozik, és társszerzője volt annak a Hamászt dicsőítő útmutatónak, amely az október 7-i terrortámadásokat is pozitív színben tüntette fel.

A Capital Research Center rámutatott: a Nyílt Társadalom Alapítvány 1,85 millió dollárt adott a Dream Defendersnek és további 18 millió dollárt a Movement for Black Lives nevű szervezetnek.

Mindkét csoport a BlackOut Collective-tel együttműködve részt vett a Hamászt támogató kiadvány elkészítésében. Ugyancsak Soros pénzéből, 200 ezer dollárból működött a Dissenters nevű szervezet, amely a Shut It Down for Palestine koalícióhoz kapcsolódott. Ez a csoport az amerikai infrastruktúra – például autópályák és hidak – lezárására buzdított, valamint az izraeli fegyvergyártók elleni akciókat támogatta.

A Sunrise Movement legalább 2 millió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítvány, és a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest mozgalmat népszerűsítette.

Ez a mozgalom az Antifához köthető, és tagjai ellen több alkalommal indult eljárás gyújtogatás, rongálás, illetve rendőrök elleni támadás miatt. A Sunrise emellett az Atlanta Solidarity Fund számára is gyűjtést szervezett, amely az ügyészség szerint nemcsak óvadékot és jogi védelmet biztosított a vádlottaknak, hanem olyan eszközöket is, mint lőszerek, drónok és megfigyelő felszerelések. A Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivője elutasította a CRC megállapításait:

A Nyílt Társadalom Alapítvány nem finanszíroz terrorizmust. Tevékenységeink békések és törvényesek, és támogatott szervezeteinktől elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogi alapelveket, valamint a törvényeknek megfelelően működjenek. Munkánk kizárólag arra irányul, hogy erősítsük az amerikai demokráciát, és megvédjük azokat az alapvető szabadságjogokat, amelyeket az Egyesült Államok alkotmánya biztosít.

Trump és a republikánusok fellépést sürgetnek

Donald Trump elnök korábban élesen bírálta Sorost és fiát.

Soros György és a csodálatos radikális baloldali fiát RICO alapján kellene vádat emelni, mert erőszakos tiltakozásokat és sok mást is támogattak szerte az Egyesült Államokban. Soros és pszichopatákból álló csoportja hatalmas kárt okozott hazánknak!

– írta a Truth Socialon. A Charlie Kirk elleni gyilkosság ügyében is politikai szálakat vizsgálnak a hatóságok, és több republikánus képviselő azonnali vizsgálóbizottság felállítását követelte.

A képviselők azt szeretnék feltárni, milyen pénzügyi és szervezeti hálózat állhat a radikális baloldal Amerika és a jogállam elleni támadása mögött.

Trump elnök a héten bejelentette, hogy az Antifát kiemelt terrorszervezetnek minősíti. Egyúttal arra sürgette a hatóságokat, hogy vizsgálják meg a szervezet mögött álló pénzügyi támogatókat is.