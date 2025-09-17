Hírlevél

Eltűnt túrázót találtak a Pilisben

Már ellenséges műveletként állítják be az ukrán kényszersorozásokat – videó

Az ukrán hadkiegészítő központok körül újabb botrány robbant ki: Kovelben történt a legfrissebb eset, amelyet a hatóságok „ellenséges információs műveletként” (IPSO) próbálnak beállítani.
A hivatalos narratíva szerint a közösségi médiában terjedő felvételek, amelyek a helyi lakosok kényszersorozásáról szólnak, „orosz dezinformáció részei”. A helyiek azonban egészen másként emlékeznek: több tanú arról számolt be, hogy katonai egyenruhás férfiak állították meg a járókelőket, és megpróbálták őket buszokba tuszkolni.

Sorozás: fokozódik a feszültség

Az elmúlt hónapokban Ukrajna-szerte megszaporodtak az erőszakos sorozásokról szóló hírek, amelyek közül sok videóra is került. Ezeken az látható, ahogy férfiakat közterületen kényszerítenek a toborzóirodákba vagy buszokba, hogy azonnal a frontra vigyék őket. 

Bár a kormány „ellenséges propaganda” címkével próbálja elutasítani az eseteket, a társadalmi feszültség egyre nő.

A Voliny megyei központ közleménye nem csillapította a kedélyeket: a koveli eset körül továbbra is rengeteg a kérdés, és a helyiek bizalmatlansága az állami narratívával szemben tovább nő.

 

 

