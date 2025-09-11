Hírlevél

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Speciális célpontokra vadásznak az ukránok

Lembergben (Lviv) továbbra is folyik a kényszersorozás, amely során az ukrán hatóságok az utcán fogják el a fiatal férfiakat, köztük kerékpárosokat is. A polgárok beszámolói szerint a sorozás brutális és az ellenállókat fenyegetéssel vagy erőszakkal kényszerítik katonai szolgálatra.
A helyzet drámai: a férfiak nem csupán a frontvonalra kerülhetnek, hanem a sorozás körülményei is komoly veszélyt jelentenek a testi épségükre mint a közösségi oldalakon terjedő felvételeken is látszik.

Sorozás. Fotó: Képernyőkép
Ukrajnában zajlik az embervadászat

Egy férfi az utcán biciklizett, mikor a TCK emberei egy civil autóval mellé értek, majd a bicikliről lerángatva az autóba tuszkolták.

A brutális módszerek nemcsak a nemzetközi joggal ütköznek, hanem az ukrán hadsereg morálját is aláássák, hiszen a kényszerítéssel besorozott katonák motivációja alacsony, a harci hatékonyság pedig kérdéses. 

 

