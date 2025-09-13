Csalódottak a szociáldemokraták korábbi támogatói Németországban

Vasárnap választásokat tartanak a német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, 16 millió ember adja majd le voksát. Az ottani hangulat egész Németországot meghatározhatja. A Bild német lap egy helyi SPD-szavazó férfival, az esseni élelmiszerbank vezetőjével beszélgetett, és mint kiderült, sok, választó, aki korábban az SPD-re szavazott, most a jobboldali AfD felé fordul.
Jörg Sartor azt mondja, megfigyelte, hogy az SPD Észak-Rajna-Vesztfáliában sok szavazót veszít az AfD javára. Nem azért, mert az új AfD-szavazók osztják az AfD ideológiáját – hanem frusztrációból:
Sok SPD-szavazó már nem érzi magát képviselve.
A problémák nyílt megbeszélése gyakran nem éri meg a szociáldemokraták számára. Sartor felidézi azokat az SPD-s politikusokat, akik világosan azonosították a problémákat, és akiket „megfosztottak a támogatásuktól”, és leváltották őket. Szerinte az embereknek elege van ebből.
Sartor csalódottságát fejezi ki Friedrich Merz kancellár kormányával kapcsolatban is:
Újra látjuk, hogy a választások előtt ígért dolgokat nem tartják be. Úgy viselkednek, mintha újra óvodába járnának.
Egy másik probléma, ami felháborodást kelt az emberekben: „Nem mindig éri meg dolgozni ebben az országban.”
A minimálbérért dolgozók gyakran még kevesebbet keresnek, mert a szociális juttatásokban részesülőkkel ellentétben nekik kell fedezniük az autó költségeit, a műsorszórási díjakat vagy a teljes munkaidős gyermekfelügyeletet
– mondja Sartor. Sartor ezért egyértelmű szabályokat sürget azok számára, akik állampolgári jövedelemben részesülnek: „A juttatásoknak a támogatás és a kereslet elvén kell alapulniuk.” Azt szorgalmazza, hogy „újra vezessenek be egyfajta kötelező munkát – még akkor is, ha az papírgyűjtés a parkban.”
A kötelező munka csökkenti a kedvezményezettek számát – érvel Sartor –, mert az emberek azt gondolják: „Akkor akár rendesen is dolgozhatnék.”
Az élelmiszerbank vezetője arra figyelmeztet, hogy sok élelmiszerbank-látogatónak valójában egészségügyi problémái vannak, és egyre több nyugdíjas is fordul hozzájuk. Ugyanakkor egy komoly problémára is felhívja a figyelmet:
Azok, akik az élelmiszerbankhoz fordulnak, gyakran tíz éve élnek Németországban, de nem tudnak kommunikálni. „Nyelv, nyelv, nyelv – ez a lényeg. Ha olyan gyerekek kezdik az iskolát, akik nem beszélnek németül, a többiek is lemaradnak.”
Szerinte az iskolába lépés előtt kötelezővé kellene tenni a nyelvvizsgát.
Sartort különösen aggasztja az idősek egyre növekvő száma, akik alapvető társadalombiztosítási ellátásban részesülnek. „A nyugdíjasok beáramlása növekszik. Ez hatalmas problémává fog válni.” Legtöbbjük nő, akik korábban különböző okokból nem dolgoztak.
A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a jobboldali AfD vezeti a népszerűségi rangsort Észak-Rajna-Vesztfáliában, miután a lakosok egyre inkább konkrét intézkedéseket várnak bizonyos kérdésekben, mint a szociális ellátás problémái, a migráció vagy a biztonság.
Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Észak-Rajna–Vesztfália tartományi kormánya egy AfD-s képviselői kérdésre válaszolva például megdöbbentő adatokat közölt a menekültszállásokon történt rendőri intézkedésekről.
A 2024-es évben összesen 15 825 alkalommal kellett a rendőröknek kivonulniuk menekültszállásokhoz, míg 2025 első félévében már 6 797 esetet regisztráltak. Ez havi átlagban meghaladja az 1 100 intézkedést.
Az AfD észak-rajna–vesztfáliai tartományi frakciójának szóvivője, Markus Wagner szerint az adatok „a kormányzat teljes kudarcát” bizonyítják:
A kormány teljesen elvesztette az irányítást. Havonta több mint ezer rendőri intézkedés menekültszállásokon egyértelmű bizonyíték. A vélt menedékkérők bűnelkövetési potenciálja továbbra is rendkívül magas szinten marad.