Csalódottak a szociáldemokraták korábbi támogatói Németországban

Vasárnap választásokat tartanak a német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, 16 millió ember adja majd le voksát. Az ottani hangulat egész Németországot meghatározhatja. A Bild német lap egy helyi SPD-szavazó férfival, az esseni élelmiszerbank vezetőjével beszélgetett, és mint kiderült, sok, választó, aki korábban az SPD-re szavazott, most a jobboldali AfD felé fordul.

Jörg Sartor azt mondja, megfigyelte, hogy az SPD Észak-Rajna-Vesztfáliában sok szavazót veszít az AfD javára. Nem azért, mert az új AfD-szavazók osztják az AfD ideológiáját – hanem frusztrációból:

Sok SPD-szavazó már nem érzi magát képviselve.

A problémák nyílt megbeszélése gyakran nem éri meg a szociáldemokraták számára. Sartor felidézi azokat az SPD-s politikusokat, akik világosan azonosították a problémákat, és akiket „megfosztottak a támogatásuktól”, és leváltották őket. Szerinte az embereknek elege van ebből.

Sartor csalódottságát fejezi ki Friedrich Merz kancellár kormányával kapcsolatban is:

Újra látjuk, hogy a választások előtt ígért dolgokat nem tartják be. Úgy viselkednek, mintha újra óvodába járnának.

Egy másik probléma, ami felháborodást kelt az emberekben: „Nem mindig éri meg dolgozni ebben az országban.”

A minimálbérért dolgozók gyakran még kevesebbet keresnek, mert a szociális juttatásokban részesülőkkel ellentétben nekik kell fedezniük az autó költségeit, a műsorszórási díjakat vagy a teljes munkaidős gyermekfelügyeletet

– mondja Sartor. Sartor ezért egyértelmű szabályokat sürget azok számára, akik állampolgári jövedelemben részesülnek: „A juttatásoknak a támogatás és a kereslet elvén kell alapulniuk.” Azt szorgalmazza, hogy „újra vezessenek be egyfajta kötelező munkát – még akkor is, ha az papírgyűjtés a parkban.”

A kötelező munka csökkenti a kedvezményezettek számát – érvel Sartor –, mert az emberek azt gondolják: „Akkor akár rendesen is dolgozhatnék.”

Az élelmiszerbank vezetője arra figyelmeztet, hogy sok élelmiszerbank-látogatónak valójában egészségügyi problémái vannak, és egyre több nyugdíjas is fordul hozzájuk. Ugyanakkor egy komoly problémára is felhívja a figyelmet:

Azok, akik az élelmiszerbankhoz fordulnak, gyakran tíz éve élnek Németországban, de nem tudnak kommunikálni. „Nyelv, nyelv, nyelv – ez a lényeg. Ha olyan gyerekek kezdik az iskolát, akik nem beszélnek németül, a többiek is lemaradnak.”

Szerinte az iskolába lépés előtt kötelezővé kellene tenni a nyelvvizsgát.