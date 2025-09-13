Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

Németország

Csalódottak a szociáldemokraták korábbi támogatói Németországban

Csalódottak a szociáldemokraták korábbi támogatói Németországban. Sok, korábbi SPD-szavazó inkább az AfD-re adja le a voksát.
NémetországválasztásÉszak-Rajna-Vesztfália

Vasárnap választásokat tartanak a német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, 16 millió ember adja majd le voksát. Az ottani hangulat egész Németországot meghatározhatja. A Bild német lap egy helyi SPD-szavazó férfival, az esseni élelmiszerbank vezetőjével beszélgetett, és mint kiderült, sok, választó, aki korábban az SPD-re szavazott, most a jobboldali AfD felé fordul.

Sok, korábbi SPD-szavazó inkább az AfD-re adja le a voksát
Fotó: AFP

Jörg Sartor azt mondja, megfigyelte, hogy az SPD Észak-Rajna-Vesztfáliában sok szavazót veszít az AfD javára. Nem azért, mert az új AfD-szavazók osztják az AfD ideológiáját – hanem frusztrációból: 

Sok SPD-szavazó már nem érzi magát képviselve.

A problémák nyílt megbeszélése gyakran nem éri meg a szociáldemokraták számára. Sartor felidézi azokat az SPD-s politikusokat, akik világosan azonosították a problémákat, és akiket „megfosztottak a támogatásuktól”, és leváltották őket. Szerinte az embereknek elege van ebből. 

Sartor csalódottságát fejezi ki Friedrich Merz kancellár kormányával kapcsolatban is: 

Újra látjuk, hogy a választások előtt ígért dolgokat nem tartják be. Úgy viselkednek, mintha újra óvodába járnának.

Egy másik probléma, ami felháborodást kelt az emberekben: „Nem mindig éri meg dolgozni ebben az országban.” 

A minimálbérért dolgozók gyakran még kevesebbet keresnek, mert a szociális juttatásokban részesülőkkel ellentétben nekik kell fedezniük az autó költségeit, a műsorszórási díjakat vagy a teljes munkaidős gyermekfelügyeletet 

– mondja Sartor. Sartor ezért egyértelmű szabályokat sürget azok számára, akik állampolgári jövedelemben részesülnek: „A juttatásoknak a támogatás és a kereslet elvén kell alapulniuk.” Azt szorgalmazza, hogy „újra vezessenek be egyfajta kötelező munkát – még akkor is, ha az papírgyűjtés a parkban.”

A kötelező munka csökkenti a kedvezményezettek számát – érvel Sartor –, mert az emberek azt gondolják: „Akkor akár rendesen is dolgozhatnék.” 

Az élelmiszerbank vezetője arra figyelmeztet, hogy sok élelmiszerbank-látogatónak valójában egészségügyi problémái vannak, és egyre több nyugdíjas is fordul hozzájuk. Ugyanakkor egy komoly problémára is felhívja a figyelmet:

Azok, akik az élelmiszerbankhoz fordulnak, gyakran tíz éve élnek Németországban, de nem tudnak kommunikálni. „Nyelv, nyelv, nyelv – ez a lényeg. Ha olyan gyerekek kezdik az iskolát, akik nem beszélnek németül, a többiek is lemaradnak.” 

Szerinte az iskolába lépés előtt kötelezővé kellene tenni a nyelvvizsgát.

Sartort különösen aggasztja az idősek egyre növekvő száma, akik alapvető társadalombiztosítási ellátásban részesülnek. „A nyugdíjasok beáramlása növekszik. Ez hatalmas problémává fog válni.” Legtöbbjük nő, akik korábban különböző okokból nem dolgoztak. 

Az AfD vezet, az SPD lemarad

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a jobboldali AfD vezeti a népszerűségi rangsort Észak-Rajna-Vesztfáliában, miután a lakosok egyre inkább konkrét intézkedéseket várnak bizonyos kérdésekben, mint a szociális ellátás problémái, a migráció vagy a biztonság. 

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Észak-Rajna–Vesztfália tartományi kormánya egy AfD-s képviselői kérdésre válaszolva például megdöbbentő adatokat közölt a menekültszállásokon történt rendőri intézkedésekről.

A 2024-es évben összesen 15 825 alkalommal kellett a rendőröknek kivonulniuk menekültszállásokhoz, míg 2025 első félévében már 6 797 esetet regisztráltak. Ez havi átlagban meghaladja az 1 100 intézkedést.

Az AfD észak-rajna–vesztfáliai tartományi frakciójának szóvivője, Markus Wagner szerint az adatok „a kormányzat teljes kudarcát” bizonyítják:

A kormány teljesen elvesztette az irányítást. Havonta több mint ezer rendőri intézkedés menekültszállásokon egyértelmű bizonyíték. A vélt menedékkérők bűnelkövetési potenciálja továbbra is rendkívül magas szinten marad.

 

 

