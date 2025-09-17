Maga a brit miniszterelnök az Egyesült Államokkal való jó kapcsolat akadálya

Hiába részesült pompás fogadtatásban Nagy-Britanniában Donald Trump amerikai elnök, ez valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy feledtesse Keir Starmer brit miniszterelnök gyenge teljesítményét – írja a The Telegraph brit napilap.

Hiába részesült szó szerint királyi fogadtatásban Donald Trump, Starmer ballépései miatt ez kevés lesz a jó kapcsolat fenntartásához (Fotó: AFP)

Hiába tartották fenn az Egyesült Államokkal való „különleges kapcsolatot” olyan legendás brit vezetők, mint Winston Churchill és Margaret Thatcher, Starmer baklövései miatt ez most komoly veszélybe került.

Ezek közül a legfrissebb Lord Mandelson kinevezése washingtoni nagykövetnek, ami nem tett jót a brit–amerikai kapcsolatoknak.

A Trump-adminisztráció magas rangú tisztviselői szerint Starmer képtelen betölteni azt a globális államférfi szerepet, amelyet egy szövetséges ország vezetőjétől elvárnak, és bizony visszasírják Boris Johnsont, aki mert és képes volt határozottan fellépni a globális kérdésekben.

A látványos windsori fogadtatás ellenére nyilvánvalóak a nézetkülönbségek Starmer és Trump között olyan kritikus geopolitikai kérdésekben, mint a gázai helyzet vagy az orosz–ukrán háború. Utóbbival kapcsolatban Starmer inkább az európai vezetők véleményéhez igazodik, mintsem hogy határozott lépéseket tenne, például a másodlagos szankciók ügyében.

Starmer terve a palesztin állam elismerésére további feszültséget okoznak. Az amerikai kormányzat szerint ez aláássa Marco Rubio amerikai külügyminiszter erőfeszítéseit a béke elérésére, és csak bátorítja a Hamászt a további erőszakra.

Bár a királyi fogadtatás impozáns volt, a Trump-adminisztráció egyes tagjai már megkérdőjelezik a „különleges kapcsolat” értékét, amíg Starmer marad hatalmon. A brit miniszterelnök gyenge ítélőképessége és határozatlansága veszélyezteti a két ország közötti stratégiai partnerséget – figyelmeztet a Con Coughlin, a The Telegraph védelmi ügyekkel foglalkozó szerkesztője által jegyzett írás.