Maga a brit miniszterelnök az Egyesült Államokkal való jó kapcsolat akadálya

Hiába részesült pompás fogadtatásban Nagy-Britanniában Donald Trump amerikai elnök, ez valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy feledtesse Keir Starmer brit miniszterelnök gyenge teljesítményét – írja a The Telegraph brit napilap.
Hiába tartották fenn az Egyesült Államokkal való „különleges kapcsolatot” olyan legendás brit vezetők, mint Winston Churchill és Margaret Thatcher, Starmer baklövései miatt ez most komoly veszélybe került.
Ezek közül a legfrissebb Lord Mandelson kinevezése washingtoni nagykövetnek, ami nem tett jót a brit–amerikai kapcsolatoknak.
A Trump-adminisztráció magas rangú tisztviselői szerint Starmer képtelen betölteni azt a globális államférfi szerepet, amelyet egy szövetséges ország vezetőjétől elvárnak, és bizony visszasírják Boris Johnsont, aki mert és képes volt határozottan fellépni a globális kérdésekben.
A látványos windsori fogadtatás ellenére nyilvánvalóak a nézetkülönbségek Starmer és Trump között olyan kritikus geopolitikai kérdésekben, mint a gázai helyzet vagy az orosz–ukrán háború. Utóbbival kapcsolatban Starmer inkább az európai vezetők véleményéhez igazodik, mintsem hogy határozott lépéseket tenne, például a másodlagos szankciók ügyében.
Starmer terve a palesztin állam elismerésére további feszültséget okoznak. Az amerikai kormányzat szerint ez aláássa Marco Rubio amerikai külügyminiszter erőfeszítéseit a béke elérésére, és csak bátorítja a Hamászt a további erőszakra.
Bár a királyi fogadtatás impozáns volt, a Trump-adminisztráció egyes tagjai már megkérdőjelezik a „különleges kapcsolat” értékét, amíg Starmer marad hatalmon. A brit miniszterelnök gyenge ítélőképessége és határozatlansága veszélyezteti a két ország közötti stratégiai partnerséget – figyelmeztet a Con Coughlin, a The Telegraph védelmi ügyekkel foglalkozó szerkesztője által jegyzett írás.