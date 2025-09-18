Starmer történelmi amerikai beruházásokat jelentett be Trump látogatása alatt

A kétnapos történelmi vizit első napján Trump szoros biztonsági intézkedések mellett a windsori kastélyban a királyi család kíséretében vett részt hivatalos programokon és egy állami díszvacsorán.

Kamilla brit királynő, III. Károly brit király, Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump amerikai first lady részt vesznek egy állami banketten a windsori kastélyban, Windsorban, 2025. szeptember 17-én (Fotó: AFP/Doug Mills)

Eközben Londonban ezrek vonultak utcára a „Stop Trump” koalíció szervezésében, írja a The Guardian.

Rekordberuházás kérdőjelekkel

A 150 milliárd fontos csomag legnagyobb részét, 90 milliárd fontot, a Blackstone amerikai befektetési alap ígérte, amely az elkövetkező tíz évben fektetné be a pénzt az Egyesült Királyságban. Ezt egészíti ki további 10 milliárd font, amelyet a vállalat korábban egy mesterséges intelligencia adatközpont építésére különített el.

Emellett a Prologis 3,9 milliárd, a Palantir pedig 1,5 milliárd fontot ruházna be. A kormány szerint ezek az összegek mintegy 7600 új munkahelyet hoznának létre olyan ágazatokban, mint a tiszta energia és az élettudományok.

Starmer hangsúlyozta:

Az Egyesült Államok barátságára támaszkodva formálhatjuk a jövőt, és biztosíthatjuk, hogy az emberek országszerte jobban éljenek. Ezek a befektetések Nagy-Britannia gazdasági erejét jelzik, és bizonyítják, hogy országunk nyitott, ambiciózus és vezetésre kész.

Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer (Fotó: AFP/Leon Neal)

Kritikus hangok

A látványos bejelentés azonban nem győzte meg mindenkit. Nick Clegg volt brit miniszterelnök-helyettes, aki egészen idénig a Meta egyik legmagasabb rangú vezetője volt, élesen bírálta a megállapodást.

Szerinte a mostani beruházások inkább kényszerű előrehozások, hogy illeszkedjenek a Trump-látogatás időzítéséhez. Clegg a csomagot „Szilícium-völgy másodkézből kapott morzsáinak” nevezte.

Több kritikus is rámutatott: a külföldi cégek brit jelenlétének erősítése önmagában kevéssé segíti a hazai technológiai ipart, miközben kérdéses, milyen engedményeket tesz majd a brit kormány az amerikai vállalatoknak adózás és szabályozás terén.

Trump díszvacsorán vett részt Windsorban

Donald Trump szerdán helikopterrel érkezett a Windsor-kastély területére, ahol a királlyal közös hintóban vonult végig.

III. Károly brit király (balra középen) Donald Trump amerikai elnök mellett áll, miközben beszédet mond egy állami banketten a windsori kastélyban, Windsorban, 2025. szeptember 17-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Az esti díszvacsorán a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetői is jelen voltak, köztük Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) és Sam Altman (OpenAI).

A brit uralkodó környezetvédelmi elkötelezettségéről beszélt, hangsúlyozva, hogy mindkét országnak közös felelőssége a természeti kincsek megőrzése a jövő generációk számára. Trump a brit-amerikai kapcsolatot méltatta, amely szerinte „különlegesnél is különlegesebb”. Az elnök a királyt szintén „nagyon különleges embernek” nevezte, hozzátéve: „olyanok vagyunk, mint egy dallam két hangja, amelyek együtt szólalnak meg igazán.”