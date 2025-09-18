Starmer történelmi amerikai beruházásokat jelentett be Trump látogatása alatt

A kétnapos történelmi vizit első napján Trump szoros biztonsági intézkedések mellett a windsori kastélyban a királyi család kíséretében vett részt hivatalos programokon és egy állami díszvacsorán.
Eközben Londonban ezrek vonultak utcára a „Stop Trump” koalíció szervezésében, írja a The Guardian.
A 150 milliárd fontos csomag legnagyobb részét, 90 milliárd fontot, a Blackstone amerikai befektetési alap ígérte, amely az elkövetkező tíz évben fektetné be a pénzt az Egyesült Királyságban. Ezt egészíti ki további 10 milliárd font, amelyet a vállalat korábban egy mesterséges intelligencia adatközpont építésére különített el.
Emellett a Prologis 3,9 milliárd, a Palantir pedig 1,5 milliárd fontot ruházna be. A kormány szerint ezek az összegek mintegy 7600 új munkahelyet hoznának létre olyan ágazatokban, mint a tiszta energia és az élettudományok.
Starmer hangsúlyozta:
Az Egyesült Államok barátságára támaszkodva formálhatjuk a jövőt, és biztosíthatjuk, hogy az emberek országszerte jobban éljenek. Ezek a befektetések Nagy-Britannia gazdasági erejét jelzik, és bizonyítják, hogy országunk nyitott, ambiciózus és vezetésre kész.
A látványos bejelentés azonban nem győzte meg mindenkit. Nick Clegg volt brit miniszterelnök-helyettes, aki egészen idénig a Meta egyik legmagasabb rangú vezetője volt, élesen bírálta a megállapodást.
Szerinte a mostani beruházások inkább kényszerű előrehozások, hogy illeszkedjenek a Trump-látogatás időzítéséhez. Clegg a csomagot „Szilícium-völgy másodkézből kapott morzsáinak” nevezte.
Több kritikus is rámutatott: a külföldi cégek brit jelenlétének erősítése önmagában kevéssé segíti a hazai technológiai ipart, miközben kérdéses, milyen engedményeket tesz majd a brit kormány az amerikai vállalatoknak adózás és szabályozás terén.
Donald Trump szerdán helikopterrel érkezett a Windsor-kastély területére, ahol a királlyal közös hintóban vonult végig.
Az esti díszvacsorán a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetői is jelen voltak, köztük Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) és Sam Altman (OpenAI).
A brit uralkodó környezetvédelmi elkötelezettségéről beszélt, hangsúlyozva, hogy mindkét országnak közös felelőssége a természeti kincsek megőrzése a jövő generációk számára. Trump a brit-amerikai kapcsolatot méltatta, amely szerinte „különlegesnél is különlegesebb”. Az elnök a királyt szintén „nagyon különleges embernek” nevezte, hozzátéve: „olyanok vagyunk, mint egy dallam két hangja, amelyek együtt szólalnak meg igazán.”