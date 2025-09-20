Iszonyú nagy bajban van Svédország: fuldoklik a bűnözésben

Szakértők és elemzők régóta figyelmeztetnek a fiatalkorú bűnözés növekvő kockázataira és a migrációval összefüggő problémákra Svédországban.

Svédország mintaállamból elrettentő példává vált. A képen: Stockholm Fotó: ARMAND TAMBOLY / Connect Images

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor és Ulf Kristersson között szóváltás alakult ki: a magyar kormányfő azt mondta, Svédország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosság miatt. Ezt a svéd miniszterelnök „szégyentelen hazugságnak” minősítette. Ugyanakkor a tények azt mutatják: az elmúlt tíz évben Svédországban aggasztó ütemben emelkedett a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben és a bűnszervezetekhez köthető esetekben. Egy korábbi svéd tanulmány is megerősítette ezt. Svédország hírneve a jóléti állam modelljéről a figyelmeztető példára romlott - írta Gis Reports.

A mai Svédország azzal a kétes hírnévvel büszkélkedhet, hogy Európában itt a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya. Itt a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora, és tizenéves gyerekeket is letartóztatnak gyilkosságért

- fogalmazott a portál, kiemeltve, hogy a külvárosok jelentős része hivatalosan „különösen veszélyeztetett területeknek” minősül, ahol a rendőrségnek „nehéz, szinte lehetetlen” a munkavégzés. A portál arról ír, hogy ezek olyan tiltott zónák, ahol a helyi klánok uralkodnak, és ahová az elsősegélynyújtók nem mernek belépni golyóálló mellény és rendőri kíséret nélkül.

Svédország az inspiráció modelljéből figyelmeztető példává vált. Az ország skandináv szomszédai egyre inkább attól tartanak, hogy a svédeknél mindennapossá vált bandaháborúk és a bűnözés átterjedése miatt olyan helyzetbe kerülnek, amelyet Dániában „svéd állapotnak” neveznek.

- emelte ki a Gis Reports, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy a válság fő oka a nyitott migrációs politika és sikertelen integráció.

Olyan városrészek jöttek létre, ahol szinte minden lakos bevándorló, ahol a munkanélküliségi ráta nagyon magas, és ahol a bevándorlók gyermekei olyan iskolákba járnak, ahol más gyerekek, gyakran még a tanárok sem beszélnek svédül. Ez a bűnözés melegágyává vált, mivel a bandák átveszik a hatalmat ott, ahol a társadalom kudarcot vall.

Ugyanakkor Svédországban az egyik legmagasabb a fegyverekkel elkövetett halálesetek aránya az egy főre jutó statisztikákkal rendelkező európai országok közül.