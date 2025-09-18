Hiába a svéd gyalázkodás, sorra állnak ki az európai politikusok Orbán Viktor mellett

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nyílt levélben üzent Orbán Viktornak. A skandináv ország vezetője újabb támadást intézett a magyar kormányfő ellen. Svédország vezetője megismételte korábbi kijelentését: kiállt Ukrajna mellett.
Ulf Kristersson az X-en közzétette bejegyzésében habár azt állítja, hogy Svédország nem kíván beavatkozni a magyar belpolitikába, mégis megteszi. Emlékeztetett a két ország történelmi kapcsolatára, kiemelve Svédország szerepét a magyar zsidók mentésében a második világháború idején, valamint a magyar menekültek befogadásában az 1956-os forradalom után.
Svédország és a svéd nép mindig is barátja volt Magyarországnak és a magyar népnek, ahogy azt Ön is tudja. Barátok voltunk Magyarországgal az Ön kormánya előtt, az Ön kormánya alatt, és azok is maradunk az Ön kormánya után
– fogalmazott Kristersson, aki kitért az 1956-os forradalom leverésére és a svéd szolidaritásra is, de rögtön támadta Magyarországot az Oroszországgal való kapcsolatok miatt.
A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Magyarország közelmúltbeli fejleményei miatt, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok kapcsán.
Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amelyeket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó; ma Ukrajnáról. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó
– jelentette ki a svéd politikus. Kristersson a levél végén Svédország tiszteletét fejezte ki a magyar nép iránt, és szabad, békés és sikeres választásokat kívánt Magyarországnak.
Korábban az Origo arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor kemény választ adott a svéd kormányfő támadására. Összehasonlítást tett a svéd és a magyar helyzetről.
Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt. Svédország: 317 bandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 ember a bűnözői hálózatokban, 8935 illegális migráns, lőfegyveres gyilkosságok aránya 4/millió lakos vs. 1,6 EU-átlag.
– írta Orbán Viktor az X-en.
A magyar miniszterelnök egy másik posztjában úgy fogalmazott:
A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.
A jogállamiság feladata népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot – tette hozzá Orbán Viktor.
Több támogatás is érkezett a magyar álláspontot illetően.
Harald Vilimsky osztrák politikus, az Osztrák Szabadságpárt tagja megosztotta Orbán bejegyzését az X-en, s ezt írta:
Teljes mértékben támogatom ezt.
Orbán Viktor mellett állt ki Afroditi Latinopoulou görög EP-képviselő is. Mint írta:
Amikor városaitok fele gettóvá változott, és a bűnözés, a gyilkosságok és a nemi erőszakok száma szárnyal, a helyedben nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogyan reagáljak egy „élethosszig tartó” miniszterelnökre Orbán Viktorra, akinek az országa továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb, leghagyományosabb, legbékésebb és legtisztább országa. Egy igazi gyöngyszem, amit mindenki meg akar látogatni, mert ott biztonságban érzi magát – ellentétben a saját országával.