Hiába a svéd gyalázkodás, sorra állnak ki az európai politikusok Orbán Viktor mellett

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nyílt levélben üzent Orbán Viktornak. A skandináv ország vezetője újabb támadást intézett a magyar kormányfő ellen. Svédország vezetője megismételte korábbi kijelentését: kiállt Ukrajna mellett.

Ulf Kristersson Svédország miniszterelnöke (Fotó: AFP)

Ulf Kristersson az X-en közzétette bejegyzésében habár azt állítja, hogy Svédország nem kíván beavatkozni a magyar belpolitikába, mégis megteszi. Emlékeztetett a két ország történelmi kapcsolatára, kiemelve Svédország szerepét a magyar zsidók mentésében a második világháború idején, valamint a magyar menekültek befogadásában az 1956-os forradalom után.

Svédország és a svéd nép mindig is barátja volt Magyarországnak és a magyar népnek, ahogy azt Ön is tudja. Barátok voltunk Magyarországgal az Ön kormánya előtt, az Ön kormánya alatt, és azok is maradunk az Ön kormánya után

– fogalmazott Kristersson, aki kitért az 1956-os forradalom leverésére és a svéd szolidaritásra is, de rögtön támadta Magyarországot az Oroszországgal való kapcsolatok miatt.

Dear Viktor,



I understand that there is an election campaign in your country, and that this time you are truly being challenged for power.



But we do not interfere in your election campaign, nor do we want to become part of it.



Sweden and the Swedish people have always been…

A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Magyarország közelmúltbeli fejleményei miatt, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok kapcsán.

Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amelyeket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó; ma Ukrajnáról. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó

– jelentette ki a svéd politikus. Kristersson a levél végén Svédország tiszteletét fejezte ki a magyar nép iránt, és szabad, békés és sikeres választásokat kívánt Magyarországnak.

Svédország fuldoklik az erőszakban

Korábban az Origo arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor kemény választ adott a svéd kormányfő támadására. Összehasonlítást tett a svéd és a magyar helyzetről.

Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt. Svédország: 317 bandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 ember a bűnözői hálózatokban, 8935 illegális migráns, lőfegyveres gyilkosságok aránya 4/millió lakos vs. 1,6 EU-átlag.

– írta Orbán Viktor az X-en.