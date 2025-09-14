Svédországból menekül az iszlamizmus elől egy jemeni bevándorló

Luai Ahmed a jemeni fővárosban, Szanaában nőtt fel Amal Basha, egy ismert béke- és nőjogi aktivista fiaként. A család az al-Kaida célpontjává vált, és sorozatos halálos fenyegetések után 2014-ben Svédországba menekültek, ahol Ahmed politikai menedékjogot kapott.

Ahmed Svédországban új teret talált arra, hogy nyíltan homoszexuálisként élhessen, és kifejezhesse véleményét. Az itt töltött első éveket a személyes felszabadulás időszakaként írta le – számolt be róla a Samnytt svéd hírportál, amelynek egy ideig Ahmed is a szerzője volt.

Amikor tíz évvel ezelőtt Svédországba érkeztem, 20 éves voltam – bezárkóztam. Nem tudtam kifejezni magam. De Svédországban láttam, hogy van szabadság számomra, hogy kimondhatom, amit gondolok

– mondta a jemeni férfi a Kvartalnak.

Idővel Ahmed arra kezdte felhasználni az újonnan kapott szabadságát, a svédországi szólásszabadságot, hogy felhívja a figyelmet az iszlamista elnyomásra és a szélsőséges homofóbiára a muszlim világban. A közösségi médiában posztjai több százezer nézőt értek el, aminek hatására azonban iszonyú gyűlölet és fenyegetések érték.

Azt mondja, hogy ez már 2018-ban elkezdődött, amikor a követőinek száma még kicsi volt, és szinte minden fenyegetés olyan emberektől származott, akiknek ugyanolyan a háttere, mint neki. Hozzátette, hogy miután 20 évig élt homoszexuálisként egy iszlamista, fasiszta kultúrában, megfogadta, hogy továbbra is elmondja az „az igazságot a megreformálatlan muszlim kultúráról”.

Ahmed személyes fordulópontként írja le a vitatott aktivista, Salwan Momika – aki korábban nyilvánosan elégette a Koránt – meggyilkolását.

Holnap meghalhatok itt Svédországban, amikor az utcán sétálok. Ugyanazok az iszlamisták ölnének meg, akik Salwan Momikát megtalálták

– fogalmazott, és bírálta a svéd média gyilkosságról szóló tudósításait is.

Yes, Salwan Momika was problematic, he burned the Quran in front of mosques, incited against Muslims, & broke Swedish law. He was being prosecuted.



But to be publicly executed by terrorists in Sweden?



How anyone can defend this kind of Islamist vigilante justice is outrageous. https://t.co/UeSeTI0ZFs — Luai Ahmed (@JustLuai) May 25, 2025

Úgy véli, hogy ez egy nagyobb válságot tükröz az országban:

A svéd szólásszabadság nemcsak veszélyben van, de már nem is létezik.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, ismeretlenek agyonlőtték Stockholm egyik külvárosában Momikát, aki több alkalommal is elégette a Koránnak egy-egy példányát. Momika Korán-égetései a muszlim országok heves reakcióját váltották ki, diplomáciai bonyodalmakat okozva Svédországnak.