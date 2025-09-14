Svédországból menekül az iszlamizmus elől egy jemeni bevándorló

Luai Ahmed a jemeni fővárosban, Szanaában nőtt fel Amal Basha, egy ismert béke- és nőjogi aktivista fiaként. A család az al-Kaida célpontjává vált, és sorozatos halálos fenyegetések után 2014-ben Svédországba menekültek, ahol Ahmed politikai menedékjogot kapott.
Ahmed Svédországban új teret talált arra, hogy nyíltan homoszexuálisként élhessen, és kifejezhesse véleményét. Az itt töltött első éveket a személyes felszabadulás időszakaként írta le – számolt be róla a Samnytt svéd hírportál, amelynek egy ideig Ahmed is a szerzője volt.
Amikor tíz évvel ezelőtt Svédországba érkeztem, 20 éves voltam – bezárkóztam. Nem tudtam kifejezni magam. De Svédországban láttam, hogy van szabadság számomra, hogy kimondhatom, amit gondolok
– mondta a jemeni férfi a Kvartalnak.
Idővel Ahmed arra kezdte felhasználni az újonnan kapott szabadságát, a svédországi szólásszabadságot, hogy felhívja a figyelmet az iszlamista elnyomásra és a szélsőséges homofóbiára a muszlim világban. A közösségi médiában posztjai több százezer nézőt értek el, aminek hatására azonban iszonyú gyűlölet és fenyegetések érték.
Azt mondja, hogy ez már 2018-ban elkezdődött, amikor a követőinek száma még kicsi volt, és szinte minden fenyegetés olyan emberektől származott, akiknek ugyanolyan a háttere, mint neki. Hozzátette, hogy miután 20 évig élt homoszexuálisként egy iszlamista, fasiszta kultúrában, megfogadta, hogy továbbra is elmondja az „az igazságot a megreformálatlan muszlim kultúráról”.
Ahmed személyes fordulópontként írja le a vitatott aktivista, Salwan Momika – aki korábban nyilvánosan elégette a Koránt – meggyilkolását.
Holnap meghalhatok itt Svédországban, amikor az utcán sétálok. Ugyanazok az iszlamisták ölnének meg, akik Salwan Momikát megtalálták
– fogalmazott, és bírálta a svéd média gyilkosságról szóló tudósításait is.
Úgy véli, hogy ez egy nagyobb válságot tükröz az országban:
A svéd szólásszabadság nemcsak veszélyben van, de már nem is létezik.
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, ismeretlenek agyonlőtték Stockholm egyik külvárosában Momikát, aki több alkalommal is elégette a Koránnak egy-egy példányát. Momika Korán-égetései a muszlim országok heves reakcióját váltották ki, diplomáciai bonyodalmakat okozva Svédországnak.
Mint mondta, olyan emberek számára, mint Salwan Momika vagy ő, azok számára, akik csak normálisan fejezik ki magukat az iszlámról nincs tér.
Ahmed ma vándorló életet él, és ritkán tartózkodik Svédországban, ahol a fenyegető és erőszakos iszlamizmus egyre erősebb teret nyert a nem nyugati bevándorlás nyomán. Azt mondja, hogy nemrég járt Szlovákiában és Bécsben, és azt tervezi, hogy több hónapra az Egyesült Államokba utazik, majd visszatér Izraelbe.