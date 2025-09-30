Svédország Gripeneket küldene Ukrajnának

Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője az Expressen beszámolója szerint kijelentette, hogy jelenleg tárgyalások folynak Gripen vadászgépek Ukrajnába küldéséről.

A munka még folyamatban van, és nincs új információnk ebben a kérdésben

– jegyezte meg a védelmi miniszter szóvivője.

Állítólag Ukrajna érdeklődik a C/D modellek, valamint az új Gripen E megszerzése iránt. „Jó és mély párbeszédet folytatunk Ukrajnával” – tette hozzá Hjelmstrand.

Egy nappal korábban Ivan Gavriljuk altábornagy és védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy Ukrajna svéd Gripen vadászgépek szállítására számít. Amikor arról kérdezték, hogy Ukrajna hány vadászgépre számít, a védelmi miniszterhelyettes azt mondta:

Amikor meglátják őket a levegőben Ukrajna felett, akkor megértik.

2024 júliusában a svéd külügyminiszter kijelentette, hogy az ország kész Gripen vadászgépeket szállítani Ukrajnának, de Kijev elutasította ezeket, mivel úgy döntött, hogy két vadászgép – az F-16-os és a Gripen – egyidejű birtoklása túl sok.

🚨 BREAKING: Ukraine will receive its first Swedish Gripen jets, Deputy Defense Minister Gavrilyuk announced, with more F-16s and Mirage fighters expected soon. pic.twitter.com/lelJcDMKgS — Defence Index (@Defence_Index) September 29, 2025

Az év szeptemberében Umerov akkori védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna nemcsak az F-16-os és a Mirage-2000-es, hanem a Gripen és az Eurofighter vadászgépek fogadására is számít nyugati szövetségeseitől.

2025 szeptemberében a svéd védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna érdeklődését követően az ország nyitott a Gripenek eladására, de csak a háború befejezése után.