Rendkívüli

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

Ukrajna

Svédország Gripeneket küldene Ukrajnának

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Svédország jelezte, hogy továbbra is vizsgálja a Gripenek Ukrajnának történő esetleges leszállítását, reagálva Gavriljuk altábornagy nyilatkozatára. A svéd védelmi minisztérium szerint a folyamat még zajlik.
Ukrajna

Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője az Expressen beszámolója szerint kijelentette, hogy jelenleg tárgyalások folynak Gripen vadászgépek Ukrajnába küldéséről.

Svédország
Johan Hjelmstrand, Svédország védelmi minisztériumának szóvivője Fotó: Facebook

A munka még folyamatban van, és nincs új információnk ebben a kérdésben

 – jegyezte meg a védelmi miniszter szóvivője.

Állítólag Ukrajna érdeklődik a C/D modellek, valamint az új Gripen E megszerzése iránt. „Jó és mély párbeszédet folytatunk Ukrajnával” – tette hozzá Hjelmstrand. 

Egy nappal korábban Ivan Gavriljuk altábornagy és védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy Ukrajna svéd Gripen vadászgépek szállítására számít. Amikor arról kérdezték, hogy Ukrajna hány vadászgépre számít, a védelmi miniszterhelyettes azt mondta: 

Amikor meglátják őket a levegőben Ukrajna felett, akkor megértik.

2024 júliusában a svéd külügyminiszter kijelentette, hogy az ország kész Gripen vadászgépeket szállítani Ukrajnának, de Kijev elutasította ezeket, mivel úgy döntött, hogy két vadászgép – az F-16-os és a Gripen – egyidejű birtoklása túl sok.

Az év szeptemberében Umerov akkori védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna nemcsak az F-16-os és a Mirage-2000-es, hanem a Gripen és az Eurofighter vadászgépek fogadására is számít nyugati szövetségeseitől.

2025 szeptemberében a svéd védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna érdeklődését követően az ország nyitott a Gripenek eladására, de csak a háború befejezése után.

