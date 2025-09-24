Svédországban önleleplező döntést hozott a kormány

Önleleplező döntésnek nevezte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a svéd kormány legújabb intézkedését. Mint bejegyzésében írta, Svédországban a kormány úgy határozott, hogy bizonyos súlyos bűncselekmények esetén a büntethetőség alsó korhatárát 13 évre szállítják le. „Ez bizony önleleplező döntés. A svéd kormány döntése valójában beismerés: hiába tagadták korábban, a bűnözés robbanásszerűen nőtt, és a bandák egyre tudatosabban használják ki a kiskorúakat” – fogalmazott.

Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy idén több mint száz robbantás és lövöldözés történt Svédországban, amelyeknek harminchárom halálos áldozata volt. A legtöbb eset szervezett bűnözéshez köthető, és a hatóságok szerint gyakran bevándorló hátterű bandák állnak mögöttük. Ezek a csoportok tudatosan toboroznak gyerekeket, akik életkoruk miatt nem vonhatók felelősségre a svéd jog alapján.

Svédországban régóta figyelmeztettek a veszélyekre

Az Origo korábbi beszámolója szerint szakértők és elemzők már évek óta figyelmeztettek arra, hogy Svédországban a fiatalkorú bűnözés és a bandákba sodródás komoly társadalmi problémává válhat.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, az ország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt is őrizetbe vettek gyilkosság miatt.

Ulf Kristersson ezt akkor „szégyentelen hazugságnak” minősítette, ugyanakkor a mostani intézkedés éppen az ellenkezőjét támasztja alá.

A statisztikák is riasztóak: az elmúlt tíz évben ugrásszerűen megnőtt a fiatalok részvétele súlyos bűncselekményekben, és Svédországban ma a legalacsonyabb az elkövetők átlagéletkora Európában.

A külvárosok egy része hivatalosan „különösen veszélyeztetett területnek” számít, ahol a rendőrség munkája is szinte lehetetlen, és ahová elsősegélynyújtók csak rendőri kísérettel mernek belépni.

Svédországban a migráció okozza a válságot

Az elemzések szerint a válság fő oka a bevándorlás, a sikertelen integráció és a naiv politikai hozzáállás, amely oda vezetett, hogy bizonyos városrészekben a bűnözői klánok átvették az irányítást.

A svéd rendőrség jelenleg mintegy 14 ezer embert tart nyilván, akik aktívan részt vesznek bűnszervezetekben, közülük 1700 a 18 év alatti.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban úgy fogalmazott:

Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit.

A politikus szerint a svéd bevándorláspolitika kudarcot vallott, és a kormány mostani döntése is azt mutatja, hogy a problémát már nem lehet tagadni.