Trump nekiment az Antifának, Németország viszont pénzeli őket

A szélsőbaloldal Németországban megdöbbentő módon nem a föld alatti illegalitásban működik, hanem gyakran közpénzekből fenntartott programok, például a „Demokráciát élni” fedőnevű kezdeményezés segítségével. Ez a támogatási rendszer valójában egy olyan környezetet hozott létre, amelyben a baloldali radikálisok saját ideológiájukat akarják rákényszeríteni a társadalom egészére - írja az Exxpress.

Körülbelül 500 Antifa aktivista gyűlt össze Bonnban, Németországban, 2025. augusztus 2-án (Fotó: Middle East Images/AFP/MOUAFAK MAHMALJI)

A német belügyminisztérium adatai szerint 2016-ban még 8500 erőszakos hajlamú baloldali szélsőségest tartottak nyilván, tavaly azonban már 11 200-at – vagyis a számuk évről évre nő.

Trump: Az Antifa egy radikális, baloldali katasztrófa

Az amerikai elnök az Antifát „veszélyes, beteges, radikális baloldali katasztrófának” nevezte, és kampányt indított finanszírozóik ellen. Trump célja, hogy jogi eszközökkel és titkosszolgálati vizsgálatokkal számolják fel a mozgalom anyagi hátterét.

Németországban ezzel szemben közismert tény, hogy az Antifa gyakran éppen állami támogatásokból tartja fenn magát.

Az AfD politikusai a célkeresztben

A szélsőbaloldali csoportok különösen a jobboldali AfD-t vették célba. Nem csupán pártrendezvényeket zavarnak meg – mint a riesai pártkongresszus esetében, ahol „kontrollálhatatlan helyzetet” akartak teremteni a rendőrök számára –, hanem politikusok otthonait sem kímélik.

Baden-Württembergben Stephan Schwarz postaládáját purhabbal tömték tele, Wuppertalban Tim Schramm házfalát festették tele gyalázkodó üzenetekkel. Leon Bergen ellen pedig röplapkampányt indítottak, lakóhelyén autókra helyezett szórólapokon támadva őt.

Forrás: AfD

Ezek az esetek jól mutatják, hogy a baloldali szélsőségesek nemcsak a közélet terepén, hanem a magánszférában is erőszakos nyomásgyakorlással próbálnak politikai ellenfeleiket elhallgattatni.

A szélsőbal veszélye tovább nő

A számok világosan jelzik: a németországi Antifa és a szélsőbaloldali hálózat egyre erősödik. Míg az Egyesült Államokban a hatóságok szigorú fellépést ígérnek, addig Németországban sokszor szemet hunynak a radikálisok akciói felett – sőt, közpénzből támogatják őket.