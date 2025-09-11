Szeptember 11. – a történelem egyik legsötétebb napja

2001. szeptember 11. fordulópont volt a modern történelemben: azon a reggelen 19 al-Kaida tag négy utasszállító repülőgépet térített el. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont érte, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy célba vegyen egy további helyszínt, feltehetően a Fehér Házat.
Kilenc nappal később George W. Bush amerikai elnök világméretű „háborút hirdetett a terrorizmus ellen”, kijelentve, hogy annak felszámolása az egész nemzetközi közösség feladata.
Bár korábban is érték terrortámadások az Egyesült Államokat, ilyen horderejű és következményű támadásra addig nem volt példa.
Alig néhány héttel a merényletek után, 2001. október 7-én megindult Afganisztán inváziója. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az afgán Északi Szövetség erői a tálib rezsim megbuktatására és az al-Kaida felszámolására kaptak megbízást. A tálib kormány novemberben összeomlott, majd decemberben egy nemzetközi konferencia után ideiglenes afgán kormány jött létre.
A 2001. szeptember 11-i támadások következményeként a terrorizmus fenyegetése került a kormányok kül- és belpolitikájának középpontjába.
Két év múltán, 2003-ban az Egyesült Államok vezette koalíció Irak ellen is háborút indított, arra hivatkozva, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt. A diktátor bukása után a szövetségesekre hárult az ország újjáépítése, ugyanakkor a háború indokait és következményeit azóta is sok kritika éri.
A szeptember 11-i merényletek az amerikai földrészen történtek, olyan sokkoló eseményként, amelyet az Egyesült Államok korábban közvetlenül nem tapasztalt. Az áldozatok között több mint 90 ország állampolgára volt, köztük 67 brit – emlékeztetett az IMW.
A tragédia nemcsak Afganisztán és Irak háborújához vezetett, hanem világszerte új terrorellenes törvények megszületését is kiváltotta.
A mai napig érezhetők a következményei: Afganisztán és Irak sem talált békére, miközben a terrorizmus elleni harc alapvetően formálta a nemzetközi politikát.
Az események évfordulóin az amerikai elnökök rendre megemlékeznek. Donald Trump előző hivatali ideje alatt a Pentagonban helyezett el koszorút, míg Joe Biden 2023-ban szakított a hagyománnyal, és Alaszkában mondott beszédet – ezzel ő lett az első elnök, aki nem Washingtonban vagy a támadások helyszínein rótta le tiszteletét.
A 2001. szeptember 11-i támadások után a nemzetközi terrorizmus nemcsak az Egyesült Államokat érintette, hanem Európát is egyre erősebben fenyegeti. Az elmúlt két évtizedben több európai nagyvárosban – például Madridban, Londonban, Párizsban és Brüsszelben – történtek terrortámadások, amelyek rámutattak arra, hogy a veszély globális jellegű.
A 2015-ben kirobbant migrációs válság újabb biztonsági aggodalmakat vetett fel.
Bár a menekültek és migránsok többsége békéért és biztonságért hagyta el hazáját, a hatóságok figyelmeztettek arra, hogy az ellenőrizetlen határátlépések kihasználhatók szélsőséges csoportok által is. Ez a felismerés több európai országot arra ösztönzött, hogy szigorítsa határvédelmi és terrorellenes intézkedéseit.