Szeptember 11. – a történelem egyik legsötétebb napja

2001. szeptember 11. fordulópont volt a modern történelemben: azon a reggelen 19 al-Kaida tag négy utasszállító repülőgépet térített el. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont érte, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy célba vegyen egy további helyszínt, feltehetően a Fehér Házat.

Szeptember 11-én két gép a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Fotó: HENNY RAY ABRAMS / AFP

Kilenc nappal később George W. Bush amerikai elnök világméretű „háborút hirdetett a terrorizmus ellen”, kijelentve, hogy annak felszámolása az egész nemzetközi közösség feladata.

Bár korábban is érték terrortámadások az Egyesült Államokat, ilyen horderejű és következményű támadásra addig nem volt példa.

A szeptember 11-i támadások következményei

Alig néhány héttel a merényletek után, 2001. október 7-én megindult Afganisztán inváziója. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az afgán Északi Szövetség erői a tálib rezsim megbuktatására és az al-Kaida felszámolására kaptak megbízást. A tálib kormány novemberben összeomlott, majd decemberben egy nemzetközi konferencia után ideiglenes afgán kormány jött létre.

A 2001. szeptember 11-i támadások következményeként a terrorizmus fenyegetése került a kormányok kül- és belpolitikájának középpontjába.

Két év múltán, 2003-ban az Egyesült Államok vezette koalíció Irak ellen is háborút indított, arra hivatkozva, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt. A diktátor bukása után a szövetségesekre hárult az ország újjáépítése, ugyanakkor a háború indokait és következményeit azóta is sok kritika éri.

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Hosszú távú következmények

A szeptember 11-i merényletek az amerikai földrészen történtek, olyan sokkoló eseményként, amelyet az Egyesült Államok korábban közvetlenül nem tapasztalt. Az áldozatok között több mint 90 ország állampolgára volt, köztük 67 brit – emlékeztetett az IMW.

A tragédia nemcsak Afganisztán és Irak háborújához vezetett, hanem világszerte új terrorellenes törvények megszületését is kiváltotta.

A mai napig érezhetők a következményei: Afganisztán és Irak sem talált békére, miközben a terrorizmus elleni harc alapvetően formálta a nemzetközi politikát.