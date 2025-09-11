Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

szeptember 11.

Szeptember 11. – a történelem egyik legsötétebb napja

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokat példátlan támadás érte, amely közel 3000 áldozatot követelt, és alapjaiban írta át a világpolitikát. Ma ennek a tragikus eseménynek a huszonnegyedik évfordulójára emlékezünk.
szeptember 11.merényletAl-KaidaAmerikai Egyesült Államokterrortámadás

2001. szeptember 11. fordulópont volt a modern történelemben: azon a reggelen 19 al-Kaida tag négy utasszállító repülőgépet térített el. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont érte, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy célba vegyen egy további helyszínt, feltehetően a Fehér Házat.

Szeptember 11-én két gép a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak
Szeptember 11-én két gép a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek később összeomlottak. Fotó: HENNY RAY ABRAMS / AFP

Kilenc nappal később George W. Bush amerikai elnök világméretű „háborút hirdetett a terrorizmus ellen”, kijelentve, hogy annak felszámolása az egész nemzetközi közösség feladata. 

Bár korábban is érték terrortámadások az Egyesült Államokat, ilyen horderejű és következményű támadásra addig nem volt példa. 

A szeptember 11-i támadások következményei

Alig néhány héttel a merényletek után, 2001. október 7-én megindult Afganisztán inváziója. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az afgán Északi Szövetség erői a tálib rezsim megbuktatására és az al-Kaida felszámolására kaptak megbízást. A tálib kormány novemberben összeomlott, majd decemberben egy nemzetközi konferencia után ideiglenes afgán kormány jött létre.

A 2001. szeptember 11-i támadások következményeként a terrorizmus fenyegetése került a kormányok kül- és belpolitikájának középpontjába. 

Két év múltán, 2003-ban az Egyesült Államok vezette koalíció Irak ellen is háborút indított, arra hivatkozva, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt. A diktátor bukása után a szövetségesekre hárult az ország újjáépítése, ugyanakkor a háború indokait és következményeit azóta is sok kritika éri.

A szeptember 11-i merényletek az amerikai földrészen történtek, olyan sokkoló eseményként, amelyet az Egyesült Államok korábban közvetlenül nem tapasztalt.
A szeptember 11-i merényletek az amerikai földrészen történtek, olyan sokkoló eseményként, amelyet az Egyesült Államok korábban közvetlenül nem tapasztalt. 
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Hosszú távú következmények

A szeptember 11-i merényletek az amerikai földrészen történtek, olyan sokkoló eseményként, amelyet az Egyesült Államok korábban közvetlenül nem tapasztalt. Az áldozatok között több mint 90 ország állampolgára volt, köztük 67 brit – emlékeztetett az IMW.

A tragédia nemcsak Afganisztán és Irak háborújához vezetett, hanem világszerte új terrorellenes törvények megszületését is kiváltotta.

A mai napig érezhetők a következményei: Afganisztán és Irak sem talált békére, miközben a terrorizmus elleni harc alapvetően formálta a nemzetközi politikát.

Megemlékezések

Az események évfordulóin az amerikai elnökök rendre megemlékeznek. Donald Trump előző hivatali ideje alatt a Pentagonban helyezett el koszorút, míg Joe Biden 2023-ban szakított a hagyománnyal, és Alaszkában mondott beszédet – ezzel ő lett az első elnök, aki nem Washingtonban vagy a támadások helyszínein rótta le tiszteletét.

Donald Trump előző hivatali ideje alatt a Pentagonban helyezett el koszorút
Donald Trump előző hivatali ideje alatt a Pentagonban helyezett el koszorút. Fotó: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Európa és az új biztonsági kihívások

A 2001. szeptember 11-i támadások után a nemzetközi terrorizmus nemcsak az Egyesült Államokat érintette, hanem Európát is egyre erősebben fenyegeti. Az elmúlt két évtizedben több európai nagyvárosban – például Madridban, Londonban, Párizsban és Brüsszelben – történtek terrortámadások, amelyek rámutattak arra, hogy a veszély globális jellegű.

A 2015-ben kirobbant migrációs válság újabb biztonsági aggodalmakat vetett fel. 

Bár a menekültek és migránsok többsége békéért és biztonságért hagyta el hazáját, a hatóságok figyelmeztettek arra, hogy az ellenőrizetlen határátlépések kihasználhatók szélsőséges csoportok által is. Ez a felismerés több európai országot arra ösztönzött, hogy szigorítsa határvédelmi és terrorellenes intézkedéseit.

