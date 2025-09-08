Szijjártó Péter: A Tisza Párt meg akarja sarcolni az embereket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a vendége ismét a Harcosok Órájának.

Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)

Megvolt a kötcsei piknik, volt álkötcse is, és volt igazi hagyományos Kötcse is, kezdte a műsort Németh Balázs., tehát a Tisza a polgári piknikre rászervezett saját tüntetésével kapcsolatban terjed egy brutális álhír, egy brutális kamufotó a Facebookon. Olyan, mintha a Somogy vármegyei település megtelt volna, és tíz meg 100 ezrek elözönlötték volna az utcákat. A kamupárt, a blöffpárt azt terjeszti, mintha ennyien lettek volna, mutatott rá Németh Balázs. Eléggé jól látható a különbség, és ezzel a mesterséges intelligenciával vagy Photoshoppal rajzolt képen itt olyan, mintha az autókat is ellepték volna az emberek, meg a bokrok tetején, sőt a fákon is emberek ülnek. Nem ennyien voltak, sokkal kevesebben.

Hát ez bukta. Azt hiszem, hogy erre ezt lehet leginkább mondani. Minthogy az egész egy nagy bukta, ami az elmúlt hetekben a Tisza Párt körül zajlik, hiszen világossá vált, hogy adókat akarnak emelni, világossá vált, hogy meg akarják sarcolni az embereket, világossá vált, hogy fejetlenség van, világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül

– reagált Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: brüsszeli parancsra adóemelést tervez a Tisza és a mögötte álló szakértők, és hát ennyien kíváncsiak az adóemelésre és az adóemelés pártjára.

Nézd, az egész szerintem komolytalan, vagy szóval már tényleg kezd teljesen blöffbe átmenni, és mi történik? Hosszú évek, több mint egy évtized óta köztudott, hogy szeptember elején a polgári oldal képviselői, szimpatizánsai, a kötcsei kör összegyűlnek Kötcsén, egy kis faluban, a Dobozi kúria kertjében van egy egész napos piknik, amely során ott vannak a fideszes politikusok, és akkor a végén a miniszterelnök beszél, a miniszterelnök vázolja fel, hogy mit gondol a következő politikai évadról. Ezt mindenki tudja. Ugye Magyar Péter is jól tudja, mert ő is többször volt ott, ha jól emlékszem a feleségét számtalan alkalommal kísérte, talán családilag is

– húzta alá Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: Most lesajnálóan beszél azokról, akik ott vannak, akkor ezek szerint kétszer jó volt ott lenni, most már úgy látja, hogy ott bértapsolók, meg megélhetési tapsolók, meg nem tudom én mik vannak. Senki nem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, hát most itt gyalázod ezt a kötcsei polgári pikniket meg a résztvevőit, és amikor te elmentél, akkor mit gondoltál erről az egészről? Akkor jó volt? Akkor jól érezted magad? Hát jól láthatóan azért mentél oda, mert lelkes voltál, mert szeretted, mert jó volt ott feltűnni, mert ott lehetett a döntéshozók körül ólálkodni és állásokért kuncsorogni.

Ezt a kérdést senki nem teszi fel neki. És akkor miután pontosan tudja, hogy a polgári oldal évadnyitója mindig ott van Kötcsén, pontosan tudja, hogy mikor. Pontosan tudja, hogy ez egy mekkora település, mik a lehetőségei és adottságai. Erre ugyanoda, ugyanarra az időpontra, néhány száz méterre onnan odaszervezi a maga rendezvényét.

Az orosz-ukrán háború álhírei

Az első az inkább a szimbólum miatt fontos. Ursula von der Leyen repülőjéről van szó. Az uniós szóvivő pont egy héttel ezelőtt, múlt hét hétfőn hivatalosan is bejelentette sajtótájékoztatón, hogy Ursula von der Leyen GPS rendszerét, mármint annak a repülőnek a GPS rendszerét, ami a bizottság elnökét szállította Bulgáriába, azt megzavarták az oroszok. És azt is elmondta a szóvivő, hogy az incidens az Oroszország beavatkozásának az eredménye, és tovább erősíti az Unió megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett. Aztán pár nappal később kiderült, hogy kamu az egész. És nem az a kamu, hogy az oroszok megzavarták volna a repcsinek a GPS rendszerét, hanem az is kamu, hogy bárki megzavarta volna, és kamu volt, hogy egy órát körözött Ursula von der Leyen repülője a Plovdivi reptér környékén. Kamu volt, hogy a pilótáknak papírtérképet kellett elővenniük, és így tették le a gépet. De a nyugati sajtót, a világsajtót bejárta a hír, és retteghet mindenki, hogy na, az oroszok már a repülőket, akár már a polgári repülőforgalmat is veszélyeztetik, nehogy fölüljön valaki repülőre. Igen, hát a progresszív liberális háborúpárti oldalnak van egy ilyen szokása, hogy ha valami van, akkor gyorsan az oroszokra kell hivatkozni. Látszott, hogy nem csak Von der Leyenék buktak le az orosz GPS zavarás kapcsán, hanem lebukott az amerikai demokrata oldal is az elmúlt hetekben, hiszen ők váltig állították, hogy Donald Trump választási kampányát korábban orosz beavatkozással segítették, amiről kiderült most világosan, hogy óriási kamu volt, óriási árnyék, óriási hazugság. De hát nem ez az első dolog, amibe belebuknak itt az elmúlt hetekben. Hát most emlékezzünk rá, a Bloomberg az gyakorlatilag szó szerinti leiratát közölte egy olyan Orbán-Trump telefonbeszélgetésnek, ami meg se történt, ami nem volt. És a mai napig nem hallhattunk, láthattunk semmifajta önkritikát, vagy bocsánatkérést a Bloombergtől, hogy átvágtak több millió.

Sőt, akkor még később még az volt, hogy akkor, és mi vagyunk a hibásak, hogy nem telefonáltunk. Tehát ezek szerintem már a komolytalanságba mennek át, és pontosan azt mutatják, hogy nagyon nagy bajban van a háborúpárti liberális oldal. Egy másik álhír, és ez már nemcsak szimbólum, hanem ez tényleg fontos, és magyar szempontból is, a magyar energiabiztonság szempontjából is fontos. Azt írták nyugati lapok is, meg persze magyar portálok is átvették, hogy néhány nappal ezelőtt Donald Trump felszólította Magyarországot, hogy ne vásároljon orosz kőolajat

– mutatott rá a tárcavezető.