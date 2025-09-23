Szijjártó Péter: A kormány továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól

A kormány Brüsszel migrációpárti politikájával szembemenve továbbra is meg fogja védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a migráció és a terrorizmus között szoros összefüggés van.

Szijjártó Péter szerint hazánk továbbra sem enged Brüsszelnek

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette, hogy a nap folyamán az ENSZ–közgyűlés keretében részt vesz egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó ülésen is, és ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a világ jelentős biztonsági kihívásokkal van tele, sok helyen dúlnak háborúk, fegyveres konfliktusok, és rendkívül súlyos a terrorfenyegetettség is.

Csak a tavalyi esztendőben 3495 terrorcselekményt követtek el világszerte. Elsősorban Afrika, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet bizonyos pontjain nagyon komoly fenyegetettségben élnek az emberek

– húzta alá.

Azt is látni kell, hogy ez európai kihívás is, ugyanis a terrorizmus és az illegális migráció között abszolút szoros összefüggés van. Mondhatnám azt is, hogy a terrorizmus és az illegális migráció egy ördögi kört alkotnak, hiszen a terrorizmus sok embert késztet arra, hogy elhagyja a hazáját, s a migrációs hullámok pedig azt a lehetőséget biztosítják a terroristák számára, hogy elbújva a migránsok között gyakorlatilag akadálytalanul haladhatnak kontinenseken keresztül, és aztán terjeszthetnek szélsőséges ideológiákat, hajthatnak végre terrortámadásokat a világ távoli pontjain

– mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozott döntést hozott, határozott lépést tett annak érdekében, hogy nem engedi be az illegális migránsokat, és ezzel a terrorfenyegetettséget is ki tudták védeni.

„Magyarország a kerítés építésével és a déli határ megvédésével több mint egymillió illegális migránst akadályozott meg abban, hogy bejöjjön Magyarország, illetve az Európai Unió területére” – mondta.

„Más kérdés, hogy Brüsszel továbbra is egy migrációpárti politikát folytat, Brüsszel továbbra is vonzza a migránsokat Európába. Ez a brüsszeli politika sajnos fokozza a terrorfenyegetettséget a kontinensen” – tette hozzá.

A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy meg lehet nézni a különbséget Magyarország és Nyugat-Európa biztonsági helyzete között.

„Magyarországon nincsenek illegális migránsok, ezért mi naponta egymillió eurónyi büntetést fizetünk Brüsszelnek, ami felháborító, ugyanakkor azt mondom, hogy ez a biztonságunkba történő talán legjobb beruházás” – fogalmazott.

Gondoljunk bele, hogy most nem fizetnénk be a napi egymillió eurót, de beengednénk több tíz- vagy százezer illegális migránst Magyarországra. Szerintem jobb, hogyha továbbra is fenntartjuk a kerítést, fenntartjuk a szigorú határőrizetet, és Brüsszellel szembemenve megvédjük Magyarországot az illegális migránsoktól

– folytatta.