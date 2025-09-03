Szijjártó Péter: A magyar–kínai gazdasági együttműködés igazi sikertörténet

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: „Tavaly az összes Európába irányuló kínai beruházás 31 százaléka Magyarországra érkezett, és az Európában jelenleg zajló legnagyobb kínai beruházásból 4 Magyarországon van folyamatban.”
A tárcavezető azt írta, hogy ma meghatározó kínai vállalatok vezetőivel egyeztetett és a megbeszélések alapján egyértelmű, hogy a kínai vállalatok továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot. A legtöbb kínai vállalat a kapacitásainak növelését és újabb munkahelyek létrehozását tervezi Magyarországon.
A miniszter kiemelte:
Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, a Chevron pedig az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. Beruházásaik együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek.
Hozzátette:
A Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk. Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek.