Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A magyar–kínai gazdasági együttműködés igazi sikertörténet

A magyar–kínai gazdasági együttműködés sikertörténet – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: „Tavaly az összes Európába irányuló kínai beruházás 31 százaléka Magyarországra érkezett, és az Európában jelenleg zajló legnagyobb kínai beruházásból 4 Magyarországon van folyamatban.” 

Szijjártó Péter Kínából üzent (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A tárcavezető azt írta, hogy ma meghatározó kínai vállalatok vezetőivel egyeztetett és a megbeszélések alapján egyértelmű, hogy a kínai vállalatok továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot. A legtöbb kínai vállalat a kapacitásainak növelését és újabb munkahelyek létrehozását tervezi Magyarországon. 

A miniszter kiemelte: 

Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, a Chevron pedig az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. Beruházásaik együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek. 

Hozzátette:

A Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk. Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek.

 

