Szijjártó Péter a vízválság veszélyeire figyelmeztetett

A magyar kormány célja, hogy a jövőben a víz ne konfliktusok, hanem együttműködés forrása legyen – hangsúlyozta Szijjártó Péter New Yorkban, amikor megnyitotta az egészségügyi intézmények ivóvízellátásáról és higiéniájáról szóló, magyar társszervezésű ülést. A miniszter rámutatott: az emberiség ma a veszélyek korában él, és a víz hiánya is a konfliktusok kiváltó okai között szerepel.

Szijjártó Péter az ENSZ-ben hangsúlyozta, hogy Magyarország világszínvonalú vízgazdálkodási technológiákat fejlesztett, és nemzetközi projekteket támogat.

Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

Szijjártó Péter a vízbiztonság kihívásairól

A tárcavezető nagy sikernek nevezte, hogy az ENSZ közgyűlése korábban egyhangúlag elfogadta a vízellátásról és higiéniáról szóló határozatot, amely mérföldkő a kórházak fejlesztésében. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Covid-világjárvány rávilágított: a tiszta vízhez való hozzáférés és a megfelelő higiéniai körülmények alapvető fontosságúak az emberi életek megóvásában és a járványok terjedésének megfékezésében. Mint mondta, világszerte minden ötödik egészségügyi intézményben hiányzik a megfelelő vízellátás, ami 1,7 milliárd embert érint.

A legkevésbé fejlett országokban az egészségügyi intézmények fele nem rendelkezik a vízzel kapcsolatos alapvető szolgáltatásokkal, s ezen egészségügyi intézményeknek mintegy harmada nem rendelkezik szennyvízkezelő rendszerrel

– figyelmeztetett. Szijjártó Péter emlékeztetett: Magyarország tengerpart nélküli ország, ezért magas szintű vízgazdálkodási technológiákat fejlesztett ki. Mint kiemelte:

Valóban hisszük, s azért dolgozunk, hogy a víz a jövőben a globális együttműködés, és ne konfliktusok katalizátora legyen.

Hozzátette, hogy segélyhitel-programok keretében hazánk több mint egymillió eurót fordított vízügyi fejlesztésekre Srí Lankán, a Zöld-foki szigeteken és Csádban. Emellett tizenkét humanitárius projektet támogattak Afrikában, valamint együttműködési megállapodást írtak alá hatvankét országgal a vízellátás fejlesztéséről.

Új nemzetközi együttműködések

A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország jelenleg betölti a Víz és Egészség Jegyzőkönyv elnöki tisztségét, célja pedig a részt vevő államok körének bővítése.

Jó hír, hogy Észak-Macedónia és Üzbegisztán csatlakozott, és november elején Budapesten mi leszünk a házigazdák, ahol a felek hetedik találkozóját tartjuk

– közölte. Beszéde végén úgy fogalmazott: