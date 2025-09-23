A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.

Szijjártó Péter: Egy antifa terroristát véd az Európai parlament

Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet

– húzta alá. Korábban az Origon is írtunk Ilaria Salis ügyéről: Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedden úgy döntött, hogy nem veszi el Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő mentelmi jogát.

Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek

– folytatta. A magyar külügyminiszter szerint ez terrorizmus és nem lehet másként minősíteni, mint nyílt utcai embervadászat. Hozzátette, hogy most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist "mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől".

Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól

– fogalmazott. Kifejtette, hogy továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító – összegzett.