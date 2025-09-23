Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter arról tárgyal iráni kollégájával, hogy hogyan lehetne új életet lehelni a nukleáris megállapodásba

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kétoldalú egyeztetése is lesz, többek között például iráni kollégájával is. Szijjártó Péter hangsúlyozta: hazánk nem akarja, hogy a nukleáris fegyverrel rendelkező országok száma nőjön.
Szijjártó PéterENSZIrán

A külgazdasági és külügyminiszter többek között iráni kollégájával is találkozik kedden New Yorkban, akivel arról is egyeztetni fog, hogy miként lehetne új életet lehelni a korábbi nukleáris megállapodásba. Szijjártó Péter iráni kollégájával is egyeztet majd.

Szijjártó Péter több kétoldalú megbeszélést is folytat majd
Szijjártó Péter több kétoldalú megbeszélést is folytat majd 
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kétoldalú egyeztetése is lesz, többek között például iráni kollégájával is találkozik, hasonlóan nyugat-európai hivatali partnereihez, hogy talán valahogy új életet leheljenek a korábban megkötött nukleáris megállapodásba.

Magyarország álláspontja egyértelmű. Nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek. Mi épp ezért Irán esetében is azt tartjuk helyesnek, hogy a korábban megkötött megállapodás értelmében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelje az úgynevezett nukleáris programot

– tudatta.

„Mi a korábbi, háborús cselekmények előtti helyzet visszaállítását szeretnénk, tehát hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség teljes egészében férjen hozzá a kontroll érdekében az iráni nukleáris programról szóló információkhoz. Továbbra is itt a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy argentin kollégájával azért lesz érdekes a találkozója, mert már régóta húzódik a szabadkereskedelmi egyezmény ügye az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok között.

Emlékeztetett arra, hogy bár megvan a megállapodás szövege, több tagállam, így Magyarország mellett például Franciaország is kritikával élt.

Számunkra a gazdák érdeke nem lehet kompromisszum kérdése, így mi a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaság és a magyar élelmiszeripar érdekeit határozottan képviseljük, mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió és a Mercosur közti szabadkereskedelmi megállapodás csak úgy kerülne aláírásra, ha belekerülnek a biztosítékok, amelyek megvédik a magyar élelmiszeripart, a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdákat

– jelentette ki.

„Nem kell, hogy újabb kihívás érje őket. Éppen elég az, hogy Ukrajna belépésével fenyegetik a közép-európai gazdákat” – fűzte hozzá.

A miniszter végül közölte, hogy szerb hivatali partnerével tervezett tárgyalásának az ad különösen nagy jelentőséget, hogy Európában a patrióta vezetőket politikai, jogi, sőt sokszor még fizikai eszközökkel is próbálják kiiktatni napjainkban, amely folyamat a szomszédos ország esetében nagyon durván látszik.

Láthattuk, hogy Csehországban a választási győzelemre esélyes patrióta párt vezetőjét megverték egy gyűlésen. Szlovákiában a patrióta miniszterelnököt kis híján megölték. Nálunk meg, Magyarországon a brüsszeli bürokrácia minden létező pénzügyi, jogi, politikai eszközt bevett annak érdekében, hogy egy bábkormányt ültessen a helyünkre. Ausztriában a győztes patrióta pártot kigolyózták a kormányzati felelősségvállalás lehetőségéből, Szerbiában pedig jól láthatóan kívülről irányított erőszakos demonstrációkkal akarják eltávolítani, eltakarítani a nép bizalmát élvező patrióta elnököt

– sorolta.

„Úgyhogy nyilvánvalóan ez a jelenség az európai demokráciáról nem állít ki egy jó bizonyítványt, hogy az emberek bizalmát élvező patrióta politikusokat ez a szélsőséges liberális mainstream megpróbálja kiiktatni” – vélekedett.

Szijjártó Péter emellett Bissau-Guinea, Burkina Faso, Szudáni és a Vatikán külügyminiszterével is megbeszélést folytat kedden New Yorkban, és több kétoldalú megállapodást is aláír, például az ösztöndíjprogramról Bissau-Guineával és Iránnal.

 

