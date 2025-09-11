Ukrajna a Barátság vezeték bombázásával Magyarországot támadja

Szijjártó Péter a videóban így fogalmazott: Kértem az ukrán kollégától, hogy fejezzék be a Barátság kőolajvezeték bombázását, és ezt nem Oroszország miatt kértem, hanem magunk miatt kértem. A Barátság kőolajvezeték Magyarországra szállít kőolajat. És támadása nem Oroszországnak, hanem nekünk jelent komoly kárt és komoly kockázatot az energiaellátásunk biztonsága szempontjából.

Szijjártó Péter

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Magyarország természetesen továbbra is biztosítja a villamosenergia- és földgázellátást Ukrajna részére. Villamosenergia tekintetében 40, földgázszállítás tekintetében 50 százaléka az ukrán importnak Magyarországról érkezik. Én azt gondolom, ha Ukrajna csak ezt figyelembe veszi, akkor az a fair lépés a részéről, hogyha nem veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.

Ezért arra kértem az ukrán miniszterelnök-helyettest, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat fejezzék be, ne veszélyeztessék Magyarország energiabiztonságát.

Őszintén remélem, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszere jobban alakul a következő 10 évben, mint alakult az elmúlt 10 esztendőben. Mi erre készen állunk, de azt is világossá kell tenni, hogy ez kizárólag Ukrajnán múlik

– zárta szavait.

