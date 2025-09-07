Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás után

A tárcavezető arról számolt be, hogy az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

Amint arról beszámoltunk, Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. Brjanszk megyében végrehajtott támadás során az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett. Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következtében több napra leállt a tranzit Magyarország felé - összegzett az MTI.