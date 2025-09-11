Szijjártó Péter: Mi tartottuk vissza az egymillió migránst Európától

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal. Aláhúzta, hogy ennek megfelelően a magyar-osztrák viszony is jó, és a felek azért dolgoznak, hogy még jobb legyen.

Szijjártó Péter Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Üdvözölte a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést, és tudatta, hogy ma az osztrák vállalatok alkotják hazánkban a második legnagyobb beruházói közösséget, és ezen 2200 cég körülbelül 80 ezer embernek ad munkát, a kormány pedig az elmúlt tíz évben 34 osztrák beruházáshoz nyújtott több mint 60 millió eurónyi támogatást.

Szijjártó Péter közös célként határozta meg az Európai Unió megerősítését, hogy a közösség újra fontos globális politikai és gazdasági szereplő lehessen, miután az utóbbi években sokat veszített a súlyából.

Kulcskérdésnek minősítette, hogy az EU következő hétéves költségvetésének a kontinens érdekeit kell szolgálnia, nem másét, valamint szembehelyezkedett az Európai Bizottság elnökének azon felvetésével is, miszerint Európának harcolnia kell.

Szerintünk Európának nem harcolnia, hanem fejlődnie kell. Mi egy békés, fejlődő Európát szeretnénk, és ahol jelentős változást szeretnénk elérni, (…) az az Európai Unió migrációs politikája

– fogalmazott.

Rámutatott, hogy Közép-Európát az illegális bevándorlás rendkívül súlyosan érinti, és ezen a téren kiváló az együttműködés Magyarország és Ausztria között.

Magyarország a déli határának védelmével védi Ausztriát és védi a kontinens nyugati felét is az illegális bevándorlóktól. Tíz éve építettünk kerítést a déli határunkon, tíz év alatt több százmilliárd forintot költöttünk a déli határ védelmére, és ennek a több százmilliárd forintos, magyar adófizetők pénzéből finanszírozott kiadásnak köszönhetően jóval több mint egymillió illegális migránst tudtunk kívül tartani Európán. Ezek az illegális migránsok mind Európában lennének, ha mi nem állítottuk volna meg őket

– vélekedett.