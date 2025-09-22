Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Szijjártó Péter

A békéért harcol New Yorkban Szijjártó Péter

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn reggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterorosz-ukrán háborúENSZ Közgyűlésreményveszélybéke

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat nincsenek illúzióink. Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI

Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti

 – jelentette ki Szijjártó Péter. „Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a hatóságok jelentése szerint az orosz erők szeptember 22-én éjszakai csapásokat indítottak az ukrán Zaporizzsja, Szumi és Kijev megyék ellen, legalább három ember halálát okozva és kettőt megsebesítve. Ukrán hivatalos források szerint a támadások jelentős károkat okoztak infrastruktúrában és lakóépületekben a három megyében.

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt
Paprikasprayt is bevetnek a kényszersorozók – videó
Így nyeli el a klímaideológia az adófizetők pénzét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!