A békéért harcol New Yorkban Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat nincsenek illúzióink. Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI

Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti

– jelentette ki Szijjártó Péter. „Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a hatóságok jelentése szerint az orosz erők szeptember 22-én éjszakai csapásokat indítottak az ukrán Zaporizzsja, Szumi és Kijev megyék ellen, legalább három ember halálát okozva és kettőt megsebesítve. Ukrán hivatalos források szerint a támadások jelentős károkat okoztak infrastruktúrában és lakóépületekben a három megyében.