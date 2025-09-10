Szijjártó Péter a magyar–belarusz gazdasági együttműködésről beszélt

Szijjártó Péter a magyar-belarusz üzleti fórumon elmondott beszédében mindenekelőtt kifejtette, hogy rendkívül nehéz időszak a mostani, s a fennálló körülmények, a szavai szerint leginkább Európának ártó szankciók jelentős kihatással vannak a két ország közötti együttműködésre is.

Szijjártó Péter a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A magyar kormány szándéka nagyon egyértelmű. Szeretnénk erősíteni az együttműködést Belarusszal minden olyan területen, amelyet a korlátozások nem érintenek

– húzta alá. Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egyedüliként szavazott nemmel az Európai Unióban a belarusz élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelésére. Illetve úgy vélekedett, hogy jól mutatja az igényt az együttműködés fejlesztése iránt, hogy látogatására tizenhét magyar vállalat vezetői kísérték el a gazdaság legsikeresebb ágazataiból. Ezt követően pedig hangsúlyozta, hogy az együttműködést már most is sikertörténetek övezik, például több százezer naposcsibét exportáltak magyar vállalatok Belaruszba, és megállapodás született, amely tovább fogja javítani a jövőben a hazai cégek itteni piacra jutását.

Érintette emellett a gyógyszeripar szerepét, az orvostechnikai eszközök területén való együttműködést és azt is, hogy szorosabbra kívánják vonni a magyar és a belarusz egyetemek közötti kapcsolatokat. Szijjártó Péter ezután a cégvezetők figyelmébe ajánlotta, hogy ma a két ország között nincsenek nyitott politikai kérdések, amelyek akadályoznák az üzletkötést, ehhez minden jogi és pénzügyi előfeltétel is adott.

És biztosak lehetnek abban, hogy kormányunk támogatása is biztosított lesz. Racionális megközelítést képviselünk. Józan észre alapuló megközelítést képviselünk. És ha létezik olyan helyzet, amikor higgadt döntéshozatalra van szükség, akkor ez az

– fogalmazott.