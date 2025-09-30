Szijjártó Péter: A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatásra épül

Szijjártó Péter a RISE konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy noha ezt a megközelítést számos éles bírálat éri, főleg az európai liberális fősodor részéről, Magyarországon a társadalom alapja továbbra is a család, amely anyából, apából és gyermekekből áll, és amelyben az anya nő, az apa férfi.
Kiemelte, hogy
a magyar kormány családalapú gazdasági stratégiát folytat, a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítván a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.
Majd hozzátette, hogy emellett hazánkban családi alapú adóforradalom zajlik, mivel az alapelv az, hogy senki ne kerülhessen anyagilag hátrányosabb helyzetbe azért, mert a gyerekvállalás mellett dönt, és a család összeegyeztethető legyen a karrierrel.
Szijjártó Péter ezt követően ismertette a legfontosabb intézkedéseket.
A miniszter mindennek nyomán leszögezte, hogy összességében tehát a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatásra épül.
Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Ha erős, megfelelően támogatott családok vannak, ahol a gyermekvállalás nem gazdasági kérdés, ahol a család és karrier összeegyeztethető, akkor ezek a családok egy erős társadalom és erős ország alapját fogják képezni
– fogalmazott.
– Folytatni fogjuk politikai stratégiánkat, amelynek középpontjában a családok támogatása áll. Eddig ez sikeresnek bizonyult, sokat segített az ország fejlődésében, és hiszünk benne, hogy a jövőben is sokat fog segíteni – fűzte hozzá.
Végezetül arra is kitért, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata jelenleg történelmi csúcsponton van, aminek egyik oka épp az, hogy a két ország számos alapvető kérdésben, például a családok tiszteletben tartásában hasonló álláspontot képvisel.
Úgy vélem, két ilyen családközpontú társadalom, két ilyen családközpontú nemzet, valamint két olyan kormány, amely a politikai stratégiája középpontjába állítja ezt a kérdést, könnyebben talál egymásra. Ezért a családpolitika a jövőben is fontos része lesz a kétoldalú együttműködésnek
– összegzett.