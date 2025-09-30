Szijjártó Péter: A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatásra épül

Szijjártó Péter a RISE konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy noha ezt a megközelítést számos éles bírálat éri, főleg az európai liberális fősodor részéről, Magyarországon a társadalom alapja továbbra is a család, amely anyából, apából és gyermekekből áll, és amelyben az anya nő, az apa férfi.

Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet – jelentette ki Szijjártó Péter

Kiemelte, hogy

a magyar kormány családalapú gazdasági stratégiát folytat, a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítván a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Majd hozzátette, hogy emellett hazánkban családi alapú adóforradalom zajlik, mivel az alapelv az, hogy senki ne kerülhessen anyagilag hátrányosabb helyzetbe azért, mert a gyerekvállalás mellett dönt, és a család összeegyeztethető legyen a karrierrel.

Szijjártó Péter ezt követően ismertette a legfontosabb intézkedéseket.

Először is aláhúzta, hogy a négy- vagy többgyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul október 1-től már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik. Tájékoztatása szerint a második pont, hogy a szülők fizetésének bizonyos része minden egyes gyermek születése után mentesül az adófizetési kötelezettség alól, és ez az arány exponenciálisan nő. – A harmadik pont: ha az anya otthon marad a kisbabával, akkor az első hat hónapban a korábbi bruttó fizetését nettóban kapja meg (…) Majd ezután további két és fél évig korábbi fizetése hetven százalékát kapja – mutatott rá. Végül pedig érintette a fiatal párok által igénybe vehető Babaváró hitelt, a Diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára, továbbá a legfrissebb intézkedést, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programját, az Otthon Startot.

A miniszter mindennek nyomán leszögezte, hogy összességében tehát a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatásra épül.

Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Ha erős, megfelelően támogatott családok vannak, ahol a gyermekvállalás nem gazdasági kérdés, ahol a család és karrier összeegyeztethető, akkor ezek a családok egy erős társadalom és erős ország alapját fogják képezni

– fogalmazott.