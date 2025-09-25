Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az emberek egészségének és az egészségügyi ellátásnak semmi köze sincs az ideológiákhoz – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy a koronavírus-járvány tanulságai is mutatják, a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterkoronavírus járványKülgazdasági és KülügyminisztériumközleményMagyarország

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó, magyar-kazah társszervezésben megvalósult eseményen emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány megrázta az egész világot, de mivel sikerült levonni a történtekből bizonyos tanulságokat, az emberiség mostanra jobban fel van készülve a hasonló kihívásokra.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

Az egyik legfőbb tanulságnak azt nevezte, hogy a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében.

Az emberek egészségének és az egészségügyi ellátásnak semmi köze sincs sem az ideológiákhoz, sem a politikához, sem a geopolitikához

 – szögezte le. Majd rámutatott, hogy ha a magyar kormány annak idején politikai vagy ideológiai kérdést csinált volna ebből, akkor a pandémia alatt további tíz- vagy százezrek életét sodorta volna veszélybe.

„Mert mi történt? Az Európai Unió hibát követett el a vakcinák megrendelése során, ami vakcinahiányt okozott. És ha vártunk volna a központi beszerzésre, akkor több százezer magyar életét veszélyeztettük volna. Ehelyett mi Kelet felé is tekintettünk, majd miután meggyőződtünk a minőségről, Oroszországtól és Kínától is vásároltunk oltóanyagokat, s mindenfajta politikai támadás és vád ellenére végrehajtottuk Európa leggyorsabb és legsikeresebb oltási kampányát, amelynek köszönhetően meg tudtuk védeni az emberek életét, újra meg tudtuk nyitni az országot és újra tudtuk indítani a gazdaságot” – mondta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ha nem sikerült volna ellenállni ennek a politikai nyomásnak, akkor több százezer ember élete kerülhetett volna veszélybe.

Ez azt mutatja, hogy az egészségügynek és az emberi életek védelmének semmi köze a geopolitikához és az ideológiákhoz (…) Ezért fontos megőrizni az Egészségügyi Világszervezetet is a szakmai párbeszéd platformjaként. És ezért is támogatjuk az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó országok globális koalícióját

 – sorolta, majd hozzátette, hogy Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét ehhez a csoporthoz.

Szijjártó Péter Szergej Lavrovval találkozik
Szijjártó Péter: Magyarország jól példázza, milyen előnyei lehetnek a kelet-nyugati együttműködésnek
Kiderült, miről vitázott Marco Rubio és Szergej Lavrov

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!