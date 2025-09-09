Szijjártó Péter: Nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat bevonni

A tárcavezető a Gastech konferencián felszólalva először is aláhúzta, hogy az Európai Unió REPowerEU nevű programja a jelenlegi formájában teljesen tönkretenné a magyar energiaellátás biztonságát, mert az infrastrukturális adottságok nem teszik lehetővé az orosz források elvágását, írta az MTI.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Leszögezte, hogy ennek földrajzi és fizikai, nem pedig politikai és ideológiai okai vannak, hazánk ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, a másfelől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elégséges a kőolaj- és földgázigény ellátásához.

Szeretnénk több energiát vásárolni több forrásból? Igen. Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shell-lel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval”– tudatta.

„De vajon ezáltal képesek leszünk-e elszakadni az orosz földgáztól? Nem, a földrajzi és infrastrukturális adottságok miatt. Addig nem, amíg nem gondoskodunk az infrastruktúra fejlesztéséről a térségben. Ez a valóság”– tette hozzá.

Szijjártó Péter az energetikai találkozón hangsúlyozta, hogy bár Magyarország mindent megtett ennek érdekében, hét szomszédja közül hattal összekötötte a hálózatát, szárazföld által körülvett országként erősen függ a szomszédaitól és a szomszédai szomszédaitól.

„Egyszerűen fizikailag van egy bizonyos éves földgáz- és kőolajigényünk, hogy országunk működőképes legyen. Ha fokozatosan beszüntetjük az orosz energiaforrások használatát, akkor földrajzi okokból nem tudjuk fenntartani az ország működését– figyelmeztetett.

Majd arról számolt be, hogy a magyar kormány a diverzifikáció pártján áll, ezért több évvel ezelőtt más országokkal együtt az Európai Bizottsághoz fordult a délkelet-európai gázvezetékek kapacitásbővítését kérve, viszont elutasító választ kaptak.

„Azt mondták, hogy nem állnak készen a régió gázinfrastruktúrájának további finanszírozására, ugyanis a földgáz nem divatos, a földgázt fokozatosan kivonják a használatból”– emlékeztetett.

„Most egyfelől kénytelenek vagyunk diverzifikálni, másfelől elutasítanak minket. Ennek semmi köze az ideológiához. Ennek semmi köze a politikához. Ez a nagyon egyszerű valóság”– fűzte hozzá.