Szijjártó Péter: Erős családokra van szükség ahhoz, hogy újra naggyá tegyük Magyarországot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ negyedik nőügyi világkonferenciájának évfordulója alkalmából rendezett ülésen leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családok képezik a társadalom alapját, miközben mára a család intézménye a szélsőséges genderideológia súlyos támadásának van kitéve. Szijjártó péter hangsúlyozta, hazánkban senkit nem kerülhet hátrányos anyagi helyzetbe a gyerekvállalás miatt

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hazánkban a család továbbra is a legnagyobb érték

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

Magyarországon a családot anya, apa és gyermekek alkotják. Az anya nő, az apa férfi

– hangsúlyozta.

Majd elmondta, hogy a magyar kormány két fontos alapelvet követ: először is azt, hogy a gyerekvállalás senkit ne hozzon hátrányos helyzetbe anyagilag, másodszor pedig azt, hogy meg kell teremteni minden szükséges feltételt ahhoz, hogy a család és a karrier összeegyeztethető legyen.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy Magyarországon családközpontú adórendszert vezettek be, amelynek keretében élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg a négy vagy több gyereket vállaló nőket, ezt azonban jövő héttől már a háromgyermekes, 2026-től pedig majd a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik.

Aláhúzta, hogy az anya a gyermeke hat hónapos koráig a korábbi bruttó fizetését nettóként kapja meg, két és fél éves korig pedig, ha úgy döntenek, hogy otthon maradnak, akkor a bérük 70 százalékát kapják kézhez.

Emellett kitért arra is, hogy minden nő, aki negyven évet ledolgozott, az életkortól függetlenül elmehet nyugdíjba, illetve érintette a Babaváró hitelt is.

Nagyon világos célunk van. Újra naggyá akarjuk tenni Magyarországot. Ez pedig egyedül erős családok révén lehetséges. És mind tudjuk, hogy az erős család alapja a nő, az anya, akit mi nagyon tisztelünk

– összegzett.