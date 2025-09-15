Szijjártó Péter szerint Brüsszel vezetési hibái jelentősen rontották Európa versenyképességét

Szijjártó Péter hangsúlyozta: A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott, így amennyire csak lehet, a magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.
A miénk Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere. Ezt bizonyítja, hogy csak az elmúlt két esztendőben 10 milliárd euró fölötti beruházást sikerült Magyarországra hozni.
A mai nap eredménye, hogy Kisvárdán egy világszinten is egyedülálló képesség jött létre. Az Aero Space Power nevű magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja
– zárta szavait.
