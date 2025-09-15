Hírlevél

Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint Brüsszel vezetési hibái jelentősen rontották Európa versenyképességét

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben kiemelte, hogy a brüsszeli vezetési hibák miatt romló európai versenyképesség ellenére a magyar kormány célja a gazdaság védelme. A miniszter hangsúlyozta a biztonságos energiaellátás, a versenyképes vállalatok és a támogató beruházási rendszerek fontosságát.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott, így amennyire csak lehet, a magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott Fotó: AFP

Szijjártó Péter szerint három fontos pillérünk van:

  1. biztonságos energiaellátás
  2. versenyképes magyar vállalatok
  3. és az őket támogató beruházástámogatási rendszerek.

A miénk Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere. Ezt bizonyítja, hogy csak az elmúlt két esztendőben 10 milliárd euró fölötti beruházást sikerült Magyarországra hozni.

Indul a hét🌤️ A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott, így...

Posted by Szijjártó Péter on Monday, September 15, 2025

A mai nap eredménye, hogy Kisvárdán egy világszinten is egyedülálló képesség jött létre. Az Aero Space Power nevű magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja 

– zárta szavait.

Borítókép: Szijjártó Péter hangsúlyozta: A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott (Fotó: AFP)

 

