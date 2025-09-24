Szijjártó Péter szerint eltávolítanák Európa-szerte a patrióta vezetőket
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a patrióta politikusokat Európában politikai, jogi és akár fizikai nyomással is próbálják háttérbe szorítani. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Magyarországon a brüsszeli bürokrácia minden létező eszközt bevet annak érdekében, hogy egy bábkormány jöjjön létre.
„A szerb kollégával folytatott tárgyalásnak az ad különösen nagy jelentőséget, hogy Európában a patrióta vezetőket politikai, jogi, sőt sokszor még fizikai eszközökkel is próbálják kiiktatni napjainkban” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Ez a folyamat nagyon durván látszik a szomszédos országok esetében.
Csehországban a választási győzelemre esélyes patrióta párt vezetőjét megverték egy gyűlésen.
Szlovákiában a patrióta miniszterelnököt kis híján megölték.
Ausztriában a győztes patrióta pártot kigolyózták a kormányzati felelősségvállalás lehetőségéből.
Szerbiában jól láthatóan kívülről irányított erőszakos demonstrációkkal akarják eltávolítani, eltakarítani a nép bizalmát élvező patrióta elnököt.
Nálunk pedig, Magyarországon a brüsszeli bürokrácia minden létező pénzügyi, jogi és politikai eszközt bevet annak érdekében, hogy egy bábkormányt ültessen a helyünkre