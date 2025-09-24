Szijjártó Péter szerint eltávolítanák Európa-szerte a patrióta vezetőket

„A szerb kollégával folytatott tárgyalásnak az ad különösen nagy jelentőséget, hogy Európában a patrióta vezetőket politikai, jogi, sőt sokszor még fizikai eszközökkel is próbálják kiiktatni napjainkban” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP

Ez a folyamat nagyon durván látszik a szomszédos országok esetében.

Csehországban a választási győzelemre esélyes patrióta párt vezetőjét megverték egy gyűlésen.

Szlovákiában a patrióta miniszterelnököt kis híján megölték.

Ausztriában a győztes patrióta pártot kigolyózták a kormányzati felelősségvállalás lehetőségéből.

Szerbiában jól láthatóan kívülről irányított erőszakos demonstrációkkal akarják eltávolítani, eltakarítani a nép bizalmát élvező patrióta elnököt.

Nálunk pedig, Magyarországon a brüsszeli bürokrácia minden létező pénzügyi, jogi és politikai eszközt bevet annak érdekében, hogy egy bábkormányt ültessen a helyünkre

– tette hozzá a külügyminiszter.