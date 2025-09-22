Szijjártó Péter: Gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba

A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta a BEOL számára a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal kiemelte: nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el Békéscsabán.

Szijjártó Péter szerint óriási lépés a beruházás

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter a fejlesztés kapcsán hangsúlyozta: soha ilyen nagy volumenű beruházás nem érkezett még Békéscsabára és a vármegyébe.

A 280 milliárd forintos beruházás következtében pedig várhatóan 2500 munkahely jön majd létre közvetlenül. A miniszter szerint egyébként ez a fejlesztés nagyon magas technológiai gyártási tevékenységet jelent majd.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a Vulcan Shield Global olyan szigetelőanyagot gyárt majd, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll. Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni és felhasználni a Békéscsabán készülő termékeket, amelyek

az űriparban;

az autógyártásban;

a repülőgépgyártásban;

a napelemgyártásban;

vagy a petrokémia területén kerülnek majd felhasználásra.

Látható, hogy a legmodernebb európai gazdasági tevékenység valósulhat meg a városban. Ráadásul az itt előállított termékeket szinte teljes egészében külföldön értékesítik, így egy ilyen beruházás tovább növeli a magyar export teljesítményét is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye

– fogalmazott a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint minden beruházást érdemes kontextusba helyezni, hiszen egy olyan zászlóshajó, mint amilyen a VSG csak az első lépés. A nagy cégek mellé ugyanis folyamatosan érkeznek kisebb cégek is. „A fejlesztés az egész térségre ösztönző hatással lesz. Kelet-Magyarország több helyét már úgy fejlesztettük, hogy odavittünk egy óriási beruházást, ami utána számos további befektetőt vonzott. A zászlóshajót mindig kisebb csónakok követik – fogalmazott a miniszter.