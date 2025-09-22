Szijjártó Péter: Gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba

A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta a BEOL számára a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal kiemelte: nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el Békéscsabán.
A külgazdasági és külügyminiszter a fejlesztés kapcsán hangsúlyozta: soha ilyen nagy volumenű beruházás nem érkezett még Békéscsabára és a vármegyébe.
A 280 milliárd forintos beruházás következtében pedig várhatóan 2500 munkahely jön majd létre közvetlenül. A miniszter szerint egyébként ez a fejlesztés nagyon magas technológiai gyártási tevékenységet jelent majd.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a Vulcan Shield Global olyan szigetelőanyagot gyárt majd, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll. Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni és felhasználni a Békéscsabán készülő termékeket, amelyek
Látható, hogy a legmodernebb európai gazdasági tevékenység valósulhat meg a városban. Ráadásul az itt előállított termékeket szinte teljes egészében külföldön értékesítik, így egy ilyen beruházás tovább növeli a magyar export teljesítményét is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye
– fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter szerint minden beruházást érdemes kontextusba helyezni, hiszen egy olyan zászlóshajó, mint amilyen a VSG csak az első lépés. A nagy cégek mellé ugyanis folyamatosan érkeznek kisebb cégek is. „A fejlesztés az egész térségre ösztönző hatással lesz. Kelet-Magyarország több helyét már úgy fejlesztettük, hogy odavittünk egy óriási beruházást, ami utána számos további befektetőt vonzott. A zászlóshajót mindig kisebb csónakok követik – fogalmazott a miniszter.
Szijjártó Péter szerint emellett az is nagyon fontos, hogy a vállalat működése komoly iparűzési adót jelent Békéscsaba számára, amely újabb önkormányzati beruházások alapjait teremti meg. Óvodák, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények, közlekedési és sportinfrastruktúra fejlesztésére jut majd több forrás.
A jövő évi választásokra kitérve a miniszter hangsúlyozta: két dolog közül kell majd választani.
Szerintem két út közül választhatnak a szavazók. Határozhatnak amellett, hogy a szuverén Magyarország megőrizze a békéjét, és a magyarok saját maguk dönthessenek a sorsukról. Vagy választhatják azt, hogy Brüsszelben diktálják, miként kell a magyaroknak a háborúba menniük, Brüsszelből irányíthatják, hogy miként kell adót emelni, miként kell elvenni a családtámogatásokat és a rezsicsökkentést
– fogalmazott Szijjártó, aki egyúttal reményét fejezte ki, hogy a választók egy önálló Magyarország mellett teszik majd le voksukat.