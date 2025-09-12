Szijjártó Péter: Győr és az Audi sikertörténete újabb mérföldkőhöz érkezik

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a vállalat felkészül a következő autóipari korszakra.
Jövő év tavaszán megindul az új generációs elektromotorok gyártása, és a vállalat egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával, hogy a győri Audi dolgozói felkészülten lépjenek be a teljesen új autóipari korszakba
– fogalmazott.
A miniszter kiemelte továbbá az Audi legújabb modelljét is.
A város és a vállalat három évtizedes partnersége így nemcsak a munkahelyek számában, hanem a technológiai fejlesztésekben is újabb rekordokat dönt.
Egy másik bejegyzésben arról is szólt, hogy megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár is és elkezdődik a sorozatgyártás.
Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám. A gyár indulásához minden készen áll: szeptember 26-án kezdünk, és már ma a jövőbeli újabb terveket egyeztetjük.
– számolt be a miniszter.