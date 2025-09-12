Szijjártó Péter: Győr és az Audi sikertörténete újabb mérföldkőhöz érkezik

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a vállalat felkészül a következő autóipari korszakra.

(Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter a jövőről is beszélt

Jövő év tavaszán megindul az új generációs elektromotorok gyártása, és a vállalat egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával, hogy a győri Audi dolgozói felkészülten lépjenek be a teljesen új autóipari korszakba

– fogalmazott.

A miniszter kiemelte továbbá az Audi legújabb modelljét is.

A város és a vállalat három évtizedes partnersége így nemcsak a munkahelyek számában, hanem a technológiai fejlesztésekben is újabb rekordokat dönt.

A debreceni BMW gyár is hamarosan megnyílik

Egy másik bejegyzésben arról is szólt, hogy megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár is és elkezdődik a sorozatgyártás.

Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám. A gyár indulásához minden készen áll: szeptember 26-án kezdünk, és már ma a jövőbeli újabb terveket egyeztetjük.

– számolt be a miniszter.