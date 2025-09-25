Szijjártó Péter: A háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének keretében a Háborús felek közötti közvetítés ülésén is részt vett, és felszólalásában kifejtette, hogy a közvetítés különös fontos Magyarország számára, amely egyszerre két irányból is biztonsági kihívásokkal néz szembe, keletről az ukrajnai háborúval, míg délről az illegális migrációval, ami ugyancsak fegyveres konfliktusok következménye.
Ezért mi a világ minden táján kiállunk a béke mellett, és támogatunk is minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a békés rendezés elérése
- erősítette meg. Majd kiemelten fontosnak nevezte a háborús felek közötti közvetítést, ugyanis soha egyetlen fegyveres konfliktus nem ért még véget a csatatéren, a megoldást kizárólag a diplomácia jelentheti.
És minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál előbb van esély rá, hogy az adott háború véget ér, annál több emberéletet meg lehet menteni, s annál nagyobb pusztításnak elejét lehet venni
- jegyezte meg. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban támogatásáról biztosította Donald Trump békeerőfeszítéseit, egyben a reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök annak ellenére sem fogja feladni, hogy Európában számos politikus próbálja aláaknázni a törekvéseit.
Hiszünk abban, hogy jelenleg ő az egyetlen remény az ukrajnai béke megteremtésére. Reméljük, hogy nem fogja feladni
- fogalmazott. Illetve hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti magas szintű párbeszéd nyomán a globális biztonsági helyzet is javul, ennek hiánya komoly kihívásokat jelent. A miniszter ezután leszögezte, hogy a közel-keleti válságnak is csak a tárgyalóasztalnál lehet vége, ezért fontosnak nevezte, hogy Katar az elmúlt hetekben történtek dacára is fenntartsa a közvetítői szerepét. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a Hamász terrorcsoport továbbra is túszként tart fogva egy magyar állampolgárt, három másikat azonban katari segítséggel sikerült kiszabadítani.
És nagyon fontos az is, hogy ne nőjön azon országoknak a száma a világon, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, ezért a Nemzeti Atomenergia-ügynökség szerepét is meg kell erősíteni
- fogalmazott. Illetve aggasztónak nevezte, hogy "a nemzetközi politikai életben egyes felek nyíltan és szégyentelenül utalnak a nukleáris fegyverek használatára".