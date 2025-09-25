Szijjártó Péter: A háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének keretében a Háborús felek közötti közvetítés ülésén is részt vett, és felszólalásában kifejtette, hogy a közvetítés különös fontos Magyarország számára, amely egyszerre két irányból is biztonsági kihívásokkal néz szembe, keletről az ukrajnai háborúval, míg délről az illegális migrációval, ami ugyancsak fegyveres konfliktusok következménye.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

Ezért mi a világ minden táján kiállunk a béke mellett, és támogatunk is minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a békés rendezés elérése

- erősítette meg. Majd kiemelten fontosnak nevezte a háborús felek közötti közvetítést, ugyanis soha egyetlen fegyveres konfliktus nem ért még véget a csatatéren, a megoldást kizárólag a diplomácia jelentheti.

És minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál előbb van esély rá, hogy az adott háború véget ér, annál több emberéletet meg lehet menteni, s annál nagyobb pusztításnak elejét lehet venni

- jegyezte meg. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban támogatásáról biztosította Donald Trump békeerőfeszítéseit, egyben a reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök annak ellenére sem fogja feladni, hogy Európában számos politikus próbálja aláaknázni a törekvéseit.

Hiszünk abban, hogy jelenleg ő az egyetlen remény az ukrajnai béke megteremtésére. Reméljük, hogy nem fogja feladni

- fogalmazott. Illetve hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti magas szintű párbeszéd nyomán a globális biztonsági helyzet is javul, ennek hiánya komoly kihívásokat jelent. A miniszter ezután leszögezte, hogy a közel-keleti válságnak is csak a tárgyalóasztalnál lehet vége, ezért fontosnak nevezte, hogy Katar az elmúlt hetekben történtek dacára is fenntartsa a közvetítői szerepét. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a Hamász terrorcsoport továbbra is túszként tart fogva egy magyar állampolgárt, három másikat azonban katari segítséggel sikerült kiszabadítani.

És nagyon fontos az is, hogy ne nőjön azon országoknak a száma a világon, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, ezért a Nemzeti Atomenergia-ügynökség szerepét is meg kell erősíteni

- fogalmazott. Illetve aggasztónak nevezte, hogy "a nemzetközi politikai életben egyes felek nyíltan és szégyentelenül utalnak a nukleáris fegyverek használatára".