Szijjártó Péter a harmadik világháborúra figyelmeztet

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, a békéért harcol New Yorkban Szijjártó Péter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a részt vevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményei. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ alapítói atyái a második világháború lezárulta után, nyolcvan évvel ezelőtt valószínűleg nem gondolták volna azt, hogy 2025-ben is teljesen reális harmadik világháborús kockázattal kell majd szembenézni, mivel a világ számos pontján jelenleg is rendkívül komoly fegyveres konfliktusok zajlanak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook

Az igaz, hogy az elmúlt mondjuk néhány hónapban, és ez Donald Trump hivatali idejével egybeesik, a világ több pontján is sikerült a fegyveres konfliktusokat a megoldás irányába vinni. Azonban sajnos a számunkra legfontosabb fegyveres konfliktusban, az ukrajnai háború tekintetében nincsen előrelépés a béke irányába, dacára a meglévő jó szándéknak, dacára Donald Trump erőfeszítéseinek

– mondta, majd azzal folytatta, hogy sajnos ma Európában a háborúpárti hangok továbbra is sokkal erősebbek a békepárti hangoknál. És ez sajnos az ENSZ-közgyűlésre való felkészülés időszakában is világossá vált:

Ahelyett, hogy mi, európaiak itt New Yorkban a béke hangját képviselnénk, már az ezt megelőző néhány külügyminiszteri tanácsülésen folyamatosan ment a trenírozás arra, hogy nekünk itt, New Yorkban a legfontosabb feladatunk az, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos európai narratívát terjesszük, hogy gyakorlatilag egy ilyen háborúpárti álláspont képviseletére próbálja rábírni Brüsszel az európai uniós tagországokat is

– fűzte hozzá. Szijjártó Péter tudatta, hogy a nap folyamán tíz kollégájával fog kétoldalú egyeztetést folytatni, főként afrikai és délkelet-ázsiai országok képviselőjével, valamint hat kormányközi megállapodást is aláírnak, gazdasági együttműködésről, ösztöndíjakról, politikai konzultációkról.

Az ENSZ-közgyűlési hét mindig jó alkalmat ad arra, hogy a világ legtávolabbi pontján lévő kollégákkal is egy fél órában gyorsan meg lehet beszélni mindent, s nem megy el egy nap az odaúttal, meg egy nap a visszautazással, úgyhogy sok afrikai kollégával és délkelet-ázsiai kollégával fogunk találkozni, mert az a helyzet, hogy ma nem véletlenül nevezik Afrikát a lehetőségek kontinensének

– mutatott rá, majd kifejtette, hogy az afrikai népességnövekedés egyrészt nagy lehetőséget jelent, de egy nagy kockázatot is jelenthet, hiszen ha Európa és mondjuk a nyugati világ nem képes olyan átfogó gazdaságfejlesztési programokat nyújtani Afrika számára, amelynek nyomán ott munkahelyek jönnek létre, javul az életszínvonal, a növekedő lakosságnak lesz hozzáférése oktatáshoz, egészségügyhöz, munkahelyhez, ha mindez nem sikerül, akkor ezt a növekedő lakosságot Afrika nem tudja otthon tartani.

És ha nem tudja otthon tartani, akkor abból vagy egy óriási humanitárius katasztrófa lesz, vagy ezek az emberek megindulnak. És hova indulnak meg? Európa felé

– tette hozzá. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ha a nyugati világ nem képes átfogó gazdaságfejlesztési programot nyújtani Afrikának, akkor az onnan meginduló illegális migráció megoldhatatlan vészhelyzetet fog jelenteni Európa számára.

Ezért mi, magyarok a magunk dolgát itt megtesszük ösztöndíjprogramokkal, gazdaságfejlesztéssel, humanitárius programokkal, kötött segélyhitel-programokkal, amelyek alapvetően a vízgazdálkodásra, az élelmiszerbiztonságra irányulnak. Segítünk az afrikai országoknak, hogy olyan fejlődésen menjenek keresztül, amelynek révén a növekedő lakosságukat meg tudják tartani

– összegzett.