Szijjártó Péter: Hazánk továbbra is Izrael mellett áll

Itt járt nálam Izraelből Josszi Dagan, a Szamáriai Regionális Tanács elnöke – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aggasztónak nevezete, hogy nyugaton egyre erősebb az Izrael-ellenesség.

Szijjártó Péter szerint már Brüsszel is Izrael-ellenes álláspontot képvisel

Fotó: EMIN SANSAR / ANADOLU

Áttekintettük a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó szerint ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Hazánk ezeket továbbra sem fogadja el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik.

A miniszter szerint a felek egyeztettek a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettek abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladat.