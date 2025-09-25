Szijjártó Péter: Teljes mértékben egy követ fújunk az amerikaiakkal az illegális bevándorlás kérdésében

A magyar kormány teljes mértékben egy követ fúj Donald Trump amerikai elnökkel az illegális bevándorlás kérdésében, és továbbra sem fogja beengedni a migránsokat az országba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban. Szijjártó Péter szerint Nyugat-Európa már megitta a brüsszeli politika levét.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: továbbra is védjük a határainkat

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ–közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között.

Figyelmeztetett arra is, hogy az illegális migráció és a terrorizmus között nagyon szoros összefüggés van, a két jelenség ugyanis egymást táplálja, hiszen a terrorizmus a bevándorlóáradatok egyik fő kiváltó oka, és az embertömegben potenciális merénylők bújhatnak meg.

„Sajnos Nyugat-Európa megitta a levét a brüsszeli migrációs politikának: párhuzamos társadalmak, no-go zónák, bandaháborúk, modernkori antiszemitizmus, a hangos kisebbség elnyomása” – sorolta.

Ezért aztán mi, magyarok természetesen a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk beengedni illegális migránsokat. Mi továbbra is védjük a határainkat, védjük a szuverenitásunkat, védjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát

– erősítette meg.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Donald Trump amerikai elnök idén hivatalba lépésével a magyar álláspont is teljesen más megvilágításba került a nemzetközi porondon, s így már nem teljesen ellenséges térben kell mozogni, mint korábban. „Az amerikaiakkal teljes mértékben egy követ fújunk, ugyanis az illegális migrációval szembeni fellépés a Trump–kormányzat egyik legfontosabb célkitűzése” – fűzte hozzá.

