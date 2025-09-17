Szijjártó Péter Japánnal közös célokat hangsúlyozott

Magyarország és Japán közösen dolgozhat a károsanyag-kibocsátás visszaszorításán – mondta Tokióban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a japán főváros kormányzói hivatalában egy magyar gyártású Kuube okospadot adott át, majd hangsúlyozta: hazánk több ezer kilométerre fekszik Japántól, ám a távolság nem jelent akadályt, ha valódi barátság köti össze a feleket.

Fotó: MTI/KKM

Márpedig Japán és Magyarország, Tokió és Budapest között igaz barátság van. Magyarország és Japán kapcsolatát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a közös erőfeszítésekről

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország mindig nagyra értékelte Japán éllovas szerepét a high-tech gazdasági átalakulásban.

A mai napon ez a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd és a high-tech találkozik egymással

– mondta. A Kuube által készített napelemes okospad teljesen önfenntartó módon működik, amely a magyar mérnöki tudás egyik újdonsága.

Ennek az okospadnak a működési módja tökéletesen egybeesik Tokió zéró kibocsátási stratégiájával

– tette hozzá. Szijjártó Péter méltatta, hogy a japán főváros 2050-re teljesen nullára kívánja csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Úgy fogalmazott: