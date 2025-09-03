„A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel” – kezdte bejegyzést Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált Kelet-Nyugat együttműködés milyen komoly előnyökkel jár.

A magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk” – tette hozzá.

Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló, globális együttműködés jöjjön létre

– zárta.