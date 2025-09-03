Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek

1 órája
Szijjártó Péter szerint a világban zajló gazdasági, biztonsági és társadalmi válságok veszélyesen a blokkosodás irányába tolják a nemzetközi politikát, ami ellentétes Magyarország érdekeivel. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: hazánk a Kelet és Nyugat együttműködésében érdekelt, és az elmúlt évtizedben gazdasági sikereinek egyik kulcsa éppen az volt, hogy találkozási ponttá vált a két világ között.
„A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel” – kezdte bejegyzést Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált Kelet-Nyugat együttműködés milyen komoly előnyökkel jár. 

A magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk” – tette hozzá.

Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló, globális együttműködés jöjjön létre

 – zárta. 

